DROGA DELLO STUPRO NEL COCKTAIL/ 23enne narcotizzata a Milano, “perché l’hanno fatto?”. Ghb e altri ‘metodi’

Droga dello stupro nel cocktail: il caso della 23enne narcotizzata e stuprata a Milano dagli amici, "perchè l'hanno fatto?". Ghb, benzodiazepine e altri "metodi" usati

19 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Droga dello stupro e altri metodi (Twitter)

Il caso della 23enne brianzola narcotizzata e stuprata dopo una serata con tre amici in un locale di Milano fa ancora discutere: la grave emergenza “droga dello stupro” torna dunque a riaffacciarsi nelle cronache nostrane, con il rischio però di fare di ogni erba un fascio e di accumunare casi che invece spesso sono molto diversi tra loro, già a partire dalle sostanze usate da malviventi sempre più “comuni” che si approfittano delle volontà praticamente svuotate dalle droghe per abusare sessualmente delle ragazze anche giovanissime. Oggi è stata intervistata dal Corriere della Sera l’ultima vittima di questa pratica orrenda e criminale (qui i passaggi principali, ndr) che ha concluso il suo personale racconto dello stupro plurimo subito - per il quale i tre “amici” sono stati arrestati nelle ultime ore - chiedendosi, «Non riesco a capacitarmi del fatto che Marco mi abbia potuto fare quello che ritengo che lui e i suoi due amici mi hanno fatto: Marco è una persona che conosco da tempo e che conosce i miei stessi amici. Perché?». Forse l’interesse non corrisposto, forse la voglia di “provare” qualcosa di nuovo o forse solo la degenerazione continua della società le quali droghe “aiutano” a rendere ancora più inquietante.

GHB E ALTRI “METODI”

Ma scendendo nello specifico del problema “droghe dello stupro” i punti in questione sono molto più complessi e ampi di quanto si possa immaginare e di quanto è stato “presentato” nel caso della 23enne della Brianza. Ad esempio, non esiste solo “una” droga dello stupro, ma ve ne sono di diverse e tutte molto pericolose: nel caso della ragazza stuprata a Milano, si trattavano di “semplici” benzodiazepine calate nel cocktail in quantità tali da far addormentare e perdere coscienza nel giro di poco tempo. Con le volontà e difese completamente abbassate, lo stupro è stata “cosa semplice” anche se la forza di quella ragazza ha fatto in modo di ricordarsi alcuni dettagli utili alla denuncia e successivi arresti. Nel mondo giovanile però non esistono solo quelle sostanze: ad esempio il Ghb, o idrossibutirato, una sostanza (incolore e inodore) che ha il potere di annullare le reazioni e procurare amnesie. In pratica con questa droga si finisce completamente nel buio più totale, senza più controllo del proprio corpo e in pratica come “ipnotizzati” davanti ai propri aguzzini. Gli esperti della Narcotici segnalano come vi siano ancora tante altre sostanze “del genere”: « Anche l'Mda e alcuni tipi di benzodiazepine possono generare gli stessi effetti. Recentemente sono stati sequestrati a Parma dalla Polizia 2,5 litri di gamma butirro-lattone (Gbl), precursore chimico del Ghb. Dalla quantità sequestrata potevano essere ricavare 5mila dose della droga dello stupro. Il Gbl quando viene mescolato in una cocktail o drink, dopo 30-45 minuti dalla sua assunzione, produce un calo dei freni inibitori, cioè addormenta letteralmente il sistema nervoso e provoca la perdita di memoria», scrive in un recente focus l’Adnkronos.

© Riproduzione Riservata.