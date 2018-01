Eurojackpot/ Estrazione n 03/2018: i numeri vincenti! (oggi, 19 gennaio 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 03/2018: numeri vincenti del 19 gennaio 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

19 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot di oggi

Ci sono 67 milioni di ragioni per partecipare oggi all'estrazione di Eurojackpot, tante quante la somma del montepremi in palio. Potremmo parlare di “superjackpot”, ma questo resta comunque un gioco europeo. Sono 18 infatti i Paesi in gara per conquistare il montepremi che viene messo in palio ogni venerdì: oltre all'Italia, ci sono anche Olanda e Danimarca, Germania e Finlandia, Spagna, Polonia e Croazia... In tanti partecipano a questo gioco, anche perché è molto semplice: bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro, poi c'è l'attesa dell'estrazione per scoprire se e in quali delle 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1, si accede con la propria giocata. Non avete ancora effettuato la vostra giocata in ricevitoria? Poco male, perché è possibile farlo anche online. Chi si trova all'estero può partecipare, ma un'eventuale vincita può essere riscossa solo nel paese in cui è stata effettuata la giocata.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

La sfida è particolarmente agguerrita in vista dell'estrazione di oggi di Eurojackpot. L'Italia è chiamata a migliorare i risultati conseguiti nell'appuntamento della scorsa settimana. La vincita più alta è stata infatti di 263,10 euro, per quanto riguarda il 4+1, ed è stata realizzata da 17 schedine giocate in Italia. è andata sicuramente meglio a chi ha realizzato il 5+1, visto che ha vinto poco più di 2 milioni di euro. Una somma importante, che avrà subito spazzato via il malumore per l'assalto andato a vuoto al 5+2, la categoria più ambita. Sono state sette invece le schedine risultate fortunate per quanto riguarda il 5+0, visto che per ognuna vale 105mila euro circa. Stasera però torna l'estrazione e quindi si ravvivano le speranze di vincita. Mentre facciamo partire il countdown, ecco quanto accaduto nell'ultima estrazione. I numeri vincenti di Eurojackpot sono stati: 16-17-25-40-44, Euronumeri 2-9. Buona fortuna per l'estrazione di oggi.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

