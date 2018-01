INCIDENTE STRADALE/ Milano, schianto tra due auto, una si ribalta: feriti due giovani (19 gennaio 2018)

Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 19 gennaio 2018, e gli aggiornamenti. Milano, schianto tra due auto, una si ribalta: feriti due giovani.

19 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale (Immagine di repertorio, Foto: LaPresse)

Uno spettacolare incidente stradale è avvenuto all'alba di oggi, venerdì 19 gennaio 2018, a Milano. Due auto si sono scontrate davanti alla fermata della metropolitana Affori, all'altezza della rotatoria tra via Astesani, via Carlo e via Comasina. Una delle due auto, stando a quanto riportato da Il Giorno, è finita ribaltata sul marciapiedi, a due passi dall'ingresso delle scale che portano appunto alla fermata della metro, mentre l'altra è finita contro un albero. Nell'incidente stradale sono stati divelti i cartelli stradali. La strada è rimasta chiusa per ore per permettere alle forze dell'ordine intervenute sul posto di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente, quindi le ripercussioni sul traffico sono state pesanti. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze. Il bilancio è di due feriti, per fortuna in modo non grave: una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 28. Entrambi sono stati portati all'ospedale Niguarda per accertamenti.

BOLOGNA, SCHIANTO SUV-SCOOTER: 18ENNE GRAVE

Nel pomeriggio di ieri un grave incidente stradale è avvenuto invece a Bologna, nei pressi di via Arno. Intorno alle 16.50 si è verificato infatti uno scontro tra un Suv e uno scooter. Lo schianto è molto forte, il conducente del Suv si è subito fermato per chiamare i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi del caso. Secondo quanto ricostruito dai vigili urbani, i veicoli provenivano da direzioni opposte di via Arno, ma a causa di una precedenza non data per una svolta a sinistra, verso via Genova, ci sarebbe stato l'impatto. Ad avere la peggio è stato il ragazzo di 18 anni alla guida dello scooter, gravemente ferito: come riportato da Bologna Today, è in rianimazione all'ospedale Maggiore in prognosi riservata. Ferito in maniera più lieve un ragazzo di 16 anni, che era a bordo dello scooter schiantato con il 18enne. Illeso il conducente del Suv.

© Riproduzione Riservata.