INCENDIO SULLA TANGENZIALE DI NAPOLI/ Video galleria Vomero, auto in fiamme: traffico sbloccato dopo due ore

Incendio sulla Tangenziale di Napoli, video auto in fiamme: galleria Vomero evacuata, paura e traffico in tilt. Le ultime notizie sui momenti di terrore vissuti oggi nel capoluogo campano

19 gennaio 2018 - agg. 19 gennaio 2018, 12.25 Silvana Palazzo

Incendio sulla Tangenziale di Napoli (Foto: LaPresse)

Erano passate da poco le otto quando, per motivi ancora da chiarire, una vettura ha preso fuoco nella galleria “Vomero” della Tangenziale di Napoli, in direzione Capodichino. Le fiamme hanno impiegato poco tempo per avvolgere l'auto, mentre montava la paura tra gli automobilisti che stavano percorrendo quel tratto su entrambe le corsie. Il fumo ha invaso la galleria e sono state udite distintamente alcune esplosioni, dovute forse al carburante che ha preso fuoco. Il conducente della vettura, come riportato dalla stampa locale, è riuscito a lasciare l'auto prima che la situazione diventasse pericolosa, poi i vigili del fuoco hanno domato l'incendio. Nel frattempo il traffico si è paralizzato, come testimonia la foto pubblicata sui social dalla pagina “Città metropolitana di Napoli - un blog di Stefano M. Capocelli”, con la quale si invitava appunto a evitare la Tangenziale, bloccata a causa dell'incendio: «Il problema è fino alla galleria dei Camaldoli». La situazione è tornata poi alla normalità. (agg. di Silvana Palazzo)

AUTO IN FIAMME NELLA GALLERIA VOMERO: PANICO E TRAFFICO IN TILT

Paura a Napoli per l'esplosione di un'automobile sulla Tangenziale: nella mattinata di oggi, venerdì 19 gennaio 2018, una vettura ha preso fuoco mentre percorreva la galleria “Vomero”, in direzione Capodichino. L'incidente è avvenuto alle 8 circa sulla carreggiata trafficata. Gli automobilisti hanno cominciato a fermarsi e a scappare via in preda al panico e al terrore. Le auto hanno quindi cominciato a incolonnarsi mentre il fumo della vettura carbonizzata cominciava a invadere la galleria. Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e il personale specializzato della Tangenziale di Napoli. Per fortuna - come riportato da Il Mattino - non ci sono stati feriti, l'automobile è stata prima messa in sicurezza e poi rimossa, al termine delle operazioni dei caschi gialli. Per un'ora e mezza il traffico è stato bloccato a causa dell'interdizione della galleria “Vomero”, poi il flusso del traffico ha ripreso a circolare regolarmente.

NAPOLI, INCENDIO IN TANGENZIALE: AUTO ESPLOSA

In pieno orario di punta, con il traffico rallentato a causa del grande flusso di veicoli, un'auto ha cominciato a prendere fuoco ed è esplosa all'interno della galleria “Vomero”. I conducenti delle auto che erano già all'interno della galleria sono scesi immediatamente e hanno proseguito a piedi fino all'imbocco, mentre fuori si creava già una colonna di auto vuote, che sono state poi fatte spostare per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Non sono chiare le condizioni di chi era all'interno del veicolo che ha preso fuoco, ma non dovrebbero esserci feriti, quindi dovrebbe essere rimasto illeso. Intanto emergono le prime testimonianze, come quelle di un conducente che era presente sulla Tangenziale: “Ho visto le fiamme avvolgere la vettura e poi ho sentito alcuni boati. Dopo si è scatenato il panico. Siamo stati fatti scendere dalle macchine e rifugiare all'esterno della galleria. C'era una puzza terribile”, ha raccontato a Napoli Today. Clicca qui per il video dell'incendio sulla Tangenziale di Napoli.

