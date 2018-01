Liliana Segre/ Chi è la Senatrice a vita nominata da Mattarella: ebrea milanese sopravvissuta all'Olocausto

Liliana Segre, Senatrice a vita: chi è la donna oggi 87enne nominata dal Presidente Mattarella. La sua esperienza nel campo di concentramento e il commento di Gentiloni.

19 gennaio 2018 Emanuela Longo

Liliana Segre

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato Senatrice a vita Liliana Segre. La donna, oggi 87enne, è nata a Milano il 10 settembre ed è una reduce dell'Olocausto. Era il 30 gennaio 1944 quando fu deportata dalla stazione di Milano Centrale al famigerato campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dal quale fu liberata solo nel maggio dell'anno seguente. Nel novembre del 2004 fu nominata commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana su iniziativa dell'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. La nomina di Mattarella arriva per essersi distinta tra le personalità che hanno contribuito a dare lustro alla Patria con altissimi meriti in ambito sociale. Come riporta l'agenzia di stampa Ansa nel darne notizia, il decreto è stato controfirmato dal premier Paolo Gentiloni che in un tweet ha espresso il suo parere positivo: "La vita di Liliana Segre testimonianza di libertà. Da senatrice ci indicherà il valore della memoria. Una decisione preziosa a 80 anni dalle leggi razziali". Mattarella ha provveduto ad informare telefonicamente la neo senatrice a vita della nomina.

LILIANA SEGRE: LA SUA VITA E L’ESPERIENZA AD AUSCHWITZ

Nata a Milano da famiglia ebraica, Liliana Segre ha vissuto insieme al padre ed ai nonni paterno dopo essere rimasta orfana di madre quando non aveva ancora compiuto il suo primo anno d'età. Di famiglia laica, la consapevolezza di essere ebrea si radicò in Liliana solo a causa del dramma delle leggi razziali fasciste del 1938 che portarono alla sua espulsione scolastica. Grazie all'uso di falsi documenti, suo padre riuscì a nasconderla a casa di amici e vano fu il tentativo di fuggire in Svizzera, in quanto fu respinta dalle autorità elvetiche. Arrestata all'età di 13 anni a Varese, fu poi trasferita a Como ed infine a Milano dove rimase detenuta per 40 giorni. nel gennaio del 1944 fu separata dal padre e deportata nel campo di Auschwitz, lo stesso nel quale il genitore incontrò la morte. Lo stesso drammatico destino capitò ai nonni. Terminato lo sterminio nazista, Liliana visse con i nonni materni e nel 1948 conobbe Alfredo Belli Paci, cattolico ed anche lui sopravvissuto all'olocausto, che sposò tre anni dopo e dal quale ebbe tre figli. Dopo anni di silenzio sulla sua terribile esperienza, Liliana iniziò a parlare pubblicamente, nelle varie assemblee scolastiche solo a partire dagli anni '90, raccontando la sua storia ai giovani studenti. La sua storia è stata ripercorsa nel libro del 2005 di Emanuela Zuccalà: “Sopravvissuta ad Auschwitz. Liliana Segre fra le ultime testimoni della Shoah”.

