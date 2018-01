Noemi Durini/ Indagato Fausto Nicolì, il padre di Lucio in tv: "ora ho sete di verità " (Quarto Grado)

Noemi Durini, spunta un nuovo indagato, accusato dal fidanzato reo confesso: si tratta del 49enne Fausto Nicolì, amico di entrambi. Il padre di Lucio commenta la notizia.

19 gennaio 2018 Emanuela Longo

Noemi Durini, Quarto Grado

Novità importanti nel caso di Noemi Durini, la sedicenne di Specchia, nel Salento, scomparsa misteriosamente il 3 settembre e rinvenuta 10 giorni dopo cadavere, massacrata e nascosta sotto un cumulo di pietre nelle campagne di Castrignano del Capo. Accusato del delitto, finora era stato il giovane Lucio M., fidanzatino all'epoca dei fatti ancora 17enne della vittima, secondo il quale avrebbe agito per impedire alla ragazza di uccidere i suoi genitori, come aveva promesso di fare. Ora però, ecco il colpo di scena: nonostante la precedente confessione, Lucio avrebbe tirato in ballo il nome di Fausto Nicolì, meccanico 49enne di Patù ed amico della coppia. Citato in una lettera inviata agli inquirenti, come spiega La Stampa, Lucio avrebbe accusato l'uomo di aver ucciso Noemi con un colpo di pistola. Per questo la procura di Lecce ha iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto il nome del meccanico. A confermare la notizia all'AdnKronos nella giornata di ieri è stato l'avvocato difensore di Nicolì. A carico di quest'ultimo sarebbe già stata compiuta una perquisizione durante la quale sono stati prelevati soprattutto dei supporti informatici.

Riparte da qui la nuova puntata della trasmissione Quarto Grado che, in attesa dell'interrogatorio a carico del meccanico seguirà da vicino la vicenda con gli ultimi importanti risvolti. Proprio Fausto Nicolì, in passato aveva già denunciato per calunnia Lucio in quanto durante un interrogatorio aveva accusato l'uomo di aver tentato di spingere Noemi ad uccidere i genitori del fidanzato, accuse confermate anche dal padre e dalla madre del ragazzo. L'avvocato Luca Puce, difensore di Nicolì, oltre a confermare che si tratti di un atto dovuto, ha spiegato che durante la perquisizione non sarebbe stato trovato nulla di rilevante. "Il mio assistito si è liberato, ora è più tranquillo e sollevato, come lo sono io. Ma è anche indignato per questa accusa infondata", ha aggiunto.

NOEMI DURINI: LE PAROLE DEL PADRE DI LUCIO (QUARTO GRADO)

Nel frattempo, la trasmissione Pomeriggio 5 ha trasmesso nella puntata di ieri una doppia intervista al padre ed alla madre di Lucio, che hanno commentato le ultime novità sul delitto della povera Noemi Durini. Biagio, padre del giovane in carcere, è da sempre convinto che non tutta la verità su quanto accaduto sarebbe ancora emersa. "Ho avuto sempre dei dubbi che mio figlio avesse potuto fare tutto da solo", ha esordito il padre al programma di Canale 5. L'uomo ricorda di essere anche lui indagato in quanto gli inquirenti hanno sempre sostenuto che ci sia stato qualcuno insieme al figlio ed ora, alla luce della novità emersa, si è detto sollevato, confermando la sua estraneità rispetto alle accuse. Il padre in carcere avrebbe spronato Lucio a dire tutta la verità e di fronte alla possibilità che si sia autoaccusato del delitto di Noemi senza averlo commesso, Biagio ha commentato: "Può essere per svariati motivi, per paura della famiglia...”.

"Il sospetto che ci fosse altro sotto l'ho sempre avuto ma non gli ho mai detto di fare dei nomi", ha aggiunto l'uomo intervistato. "Io ho sete vi verità io voglio sapere chi ha fatto cosa", ha aggiunto. Biagio ha poi svelato che suo figlio non starebbe affatto bene e che in dall'inizio Lucio lo avrebbe messo in guardia spronandolo a proteggere la sorella. "Ora riesco a spiegarmi quello che sta succedendo", ammette. "Lui mi ha detto che, una volta fuori dal carcere, la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stato uccidere Fausto. Io adesso ho capito per quale motivo", ha chiosato, riferendosi alle ultime novità in merito all'iscrizione nel registro degli indagati del 49enne.

