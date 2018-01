Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: Abruzzo, sisma M 2.2 a L'Aquila (19 gennaio 2018, ore 12.13)

Terremoto oggi, 19 gennaio 2018: INGV ultime scosse e notizie. Abruzzo, sisma di magnitudo 2.2 a L'Aquila. Gli aggiornamenti sull'attività sismica con dati, epicentro e ipocentro

19 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi (Foto: LaPresse)

Torna a tremare la terra in Abruzzo, ma per fortuna il terremoto registrato oggi non ha destato alcuna preoccupazione. Il sisma è stato infatti di magnitudo M 2.2 sulla scala Richter. Lo ha registrato la Sala Sismica di Roma dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) all'1.44 di oggi, venerdì 19 gennaio 2018. L'epicentro del terremoto è stato individuato a sei chilometri da Montereale (L'Aquila), ma è stato localizzato con più precisione attraverso le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.58, longitudine 13.24 e ipocentro attestato a 11 chilometri di profondità. La lista dei Comuni che si trovano entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto comprende: Amatrice (RI), Cittareale (RI), Capitignano (AQ), Borbona (RI), Campotosto (AQ), Posta (RI), Cagnano Amiterno (AQ), Accumoli (RI), Barete (AQ) e Pizzoli (AQ). La situazione resta dunque sotto controllo.

SICILIA, SISMA M 2.2 SULLA COSTA NORD ORIENTALE

La giornata odierna in Sicilia è cominciata con un terremoto di magnitudo M 2.2 sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato sulla costa nord orientale, quindi verso Messina. L'epicentro però è stato individuato con più precisione a latitudine 38.28, longitudine 14.88 e ipocentro ad una profondità di 129 chilometri. Il terremoto segnalato alle 6.46 di oggi, venerdì 19 gennaio 2018, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) non è stato forte, ma l'attività sismica resta comunque sotto controllo. Entro i 20 chilometri dall'epicentro sono stati individuati i seguenti Comuni: Gioiosa Marea, Piraino, Brolo, Patti, Montagnareale, Capo d'Orlando, Sant'Angelo di Brolo, Ficarra e Naso. Nelle Marche invece è avvenuto alle 10.06 un terremoto di magnitudo M 2.1 sulla scala Richter: l'epicentro in questo caso è a due chilometri da Moresco, in provincia di Fermo. Ecco invece la lista dei Comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro: Monterubbiano (FM), Lapedona (FM), Altidona (FM), Ponzano di Fermo (FM), Montefiore dell'Aso (AP), Fermo (FM), Petritoli (FM), Campofilone (FM), Monte Giberto (FM), Massignano (AP), Carassai (AP), Pedaso (FM), Monte Vidon Combatte (FM), Porto San Giorgio (FM) e Grottazzolina (FM).

© Riproduzione Riservata.