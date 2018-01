BIMBO CADE DAL QUINTO PIANO E MUORE/ Mortara (Pavia), le urla dei vicini: “non può succedere a 2 anni!”

2 anni, bimbo cade dal quinto piano e muore: la tragedia di Capodanno a Mortara, Pavia. Cosa è successo, le urla dei vicini e una famiglia egiziana sconvolta dalla morte del figlio

02 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Bimbo cade dalla finestra a Pavia (LaPresse)

È la tragedia di Capodanno, purtroppo senza alcuna possibilità di tornare indietro: quanto successo al piccolo Carlos - 2 anni, origine egiziana e residente con la famiglia a Mortara (Pavia) - l’ultimo giorno dell’anno è un qualcosa di inimmaginabile come dolore, strazio e sentimenti dei genitori che per un attimo si sono distratti e che quell’attimo lo ricorderanno per tutta la loro vita. Aveva 2 anni il piccolo Carlos, si trovava in cucina con la mamma: abitano al quinto piano di una palazzina come tante ma sfortunatamente quella sera la finestra era aperta. E il tavolo molto vicino, troppo vicino. Il bimbo, secondo quanto spiegano i carabinieri, si è arrampicato sul tavolo e si è appoggiato alle veneziane che oscuravano la finestra: il problema è che le suddette veneziane non hanno retto (erano di plastica) e il peso di Carlos le ha sfondato facendolo cadere dalla finestra di schianto. Il corpo è stato trovato in strada, morto sul colpo nonostante l’intervento prontissimo di ambulanza e carabinieri chiamati dalla famiglia sotto choc. Il piccolo con l’elisoccorso è stato trasportato all’ospedale di Vigevano dove è stato constatato il decesso: un ultimo dell’anno tragico, assurdo e completamente senza parole.

IL TONFO E LE URLA

«Ho sentito il tonfo e mi sono affacciata dalla finestra. C’era già buio, stavo cercando di capire cosa fosse successo quando ho visto la donna uscire dal portone e mettersi a gridare. Poi è arrivata l’ambulanza, ma non c’è stato nulla da fare. Se solo fosse caduto sulla siepe magari si sarebbe potuto salvare, invece è finito proprio sull’asfalto, davanti al portone del palazzo», racconta la vicina di casa che abita al secondo piano. Non è l’unica che ha parlato con i colleghi de Il Giorno sulla tragedia di Mortara, con il piccolo Carlos che purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto praticamente subito dopo il volo pazzesco dal quinto piano del suo palazzo. «Siamo distrutti. Una tragedia così non doveva succedere», ripetono i vicini che abitavano in quel pianerottolo di via Monviso nel Pavese. In casa c’era la madre, 37 anni, con i due figlioletti, Carlos e la sorellina di circa un anno, mentre il padre, 39 anni, era al lavoro: una famiglia normale, di religione cristiano copto e che si era integrata bene nonostante rimanesse una famiglia molto riservata. Le poche volte che la madre usciva di casa, se aveva bisogno di qualcuno che la aiutasse con i bambini, poteva contare sui vicini di casa: quelli stessi oggi completamente distrutti. «Le è capitata una cosa terribile – commenta la vicina del secondo piano riferendosi alla madre di Carlos, che si è sentita male dopo il volo del figlio – una di quelle tragedie dalle quali non ci si riprende più», commenta amaramente la vicina.

