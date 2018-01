CAMION CISTERNA ESPLODE SULL’A21 A BRESCIA/ Video incidente ultime notizie: 6 morti carbonizzati, 2 sono bimbi

Camion cisterna si incendia ed esplode sull'A21 a Brescia dopo maxi tamponamento: video e ultime notizie, una tragedia a catena provoca 6 morti carbonizzati, due sono bambini

02 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Camion cisterna esplode sull'A21 a Brescia, sei morti (Twitter)

Un pomeriggio di estremo terrore sull’A21 Brescia-Torino sta non solo paralizzando il traffico autostradale ma purtroppo fa segnare un bilancio provvisorio già terribile: sei morti, di cui due sono bambini, rimasti coinvolti e semi carbonizzati dal maxi scontro avvenuto nel tratto Brescia-Manerbio verso metà pomeriggio. Una famiglia intera e l’autista di un camion sarebbero le vittime di questo pomeriggio di inferno letterale sull’autostrada lombarda: il maxi rogo generato al doppio incidente e all’esplosione di un’autocisterna (qui sotto le prime informazioni riguardo l’esatta dinamica, ndr) ha reso difficilissima l’impressa dei soccorritori di arriva sul luogo della tragedia e provare a recuperare i corpi da salvare. Il bilancio è drammatico e ancora provvisorio purtroppo, visto che i Vigili del Fuoco ancora stanno lavorando per spegnare le fiamme e ristabilire un’idea di traffico, finora completamente paralizzato con la comprensibile chiusura in entrambe le direzioni tra Brescia e Manerbio.

L'ASSURDA DINAMICA A CATENA

I Vigili del Fuoco di Brescia hanno provato a spiegare la dinamica di quanto hanno potuto appurare davanti a loro: in pratica, nello svincolo tra Brescia Sud e Brescia Centro, è avvenuto un primo tamponamento tra un camion e una macchina (cono la famiglia a bordo) che è stata speronata per motivi ancora da stabilire proprio dal mezzo pesante. Pare che ci fosse già una coda per un altro tamponamento tra tir e che la conseguente colonna di coda abbia creato la dinamica a catena: l’auto infatti, una volta speronata, è andata a sbattere contro un’autocisterna innescando l’esplosione e l’incendio seguente. I vigili del fuoco confermano che tra le vittime ci sono dei bambini: sono i due figli della famiglia in auto, morti anche i genitori e un altro adulto a bordo, oltre all’autista dell’autocisterna. Un cavalcavia (si tratterebbe del ponte 217) tra Montirone e Poncarale lungo la Sp24, è stato chiuso, riporta l’Anas.

