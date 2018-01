Donna fatta a pezzi/ Ultime notizie, Verona: la vittima è una marocchina di 46 anni, si cerca l’ex marito

Donna fatta a pezzi con una sega elettrica: identificata la vittima, ultime notizie. Verona, il giallo della 46enne marocchina trucidata in campagna, si cerca l'ex marito

02 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Donna fatta a pezzi e trovata nelle campagne di Verona (Twitter)

È stata identificata la donna trucidata, uccisa e fatta a pezzi con una sega elettrica a motore nella provincia di Verona, precisamente a Valeggio sul Mincio: si tratta di una marocchina di 46 anni con regolare permesso di soggiorno in Italia e residente nella zona vicino a Verona. Come riporta l’Ansa - che non diffonde ancora il nome per motivi di indagini - viveva svolgendo lavori saltuari da ormai oltre 20 anni quando era arrivata nel nostro Paese: era principalmente badante e addetta alle pulizie e da tempo era anche separata dal marito. «All'identificazione i carabinieri sono giunti grazie agli indizi delle ricognizioni medico legali»: sono stati circa 10 i pezzi ritrovati della povera donna in piena campagna, sparsi dall’assassino che poco prima con l’uso di una sega a motore si era sbarazzato di quella povera vita funestata da una fine orrenda e che nessuno al mondo meriterebbe.

SI CERCA L’EX MARITO

Secondo le fonti del Corriere del Veneto, i carabinieri di Villafranca hanno identificato la donna uccisa e fatta a pezzi: a Valleggio sul Mincio lo choc è ancora moltissimo dopo il ritrovamento del corpo in parti e con l’incubo di un killer ancora in circolazione. Si cerca l’ex marito, primo indiziato per l’orrendo omicidio, anche se gli investigatori non hanno molti elementi ancora in mano per poter comprendere cosa davvero sia successo negli scorsi giorni nelle varie campagne del Veronese. Gli inquirenti stanno passando al setaccio le ultime frequentazioni della donna e anche quelle “storiche”, partendo dalle persone che le stavano più vicine, con la speranza di arrivare al killer. «E’ probabile che l'omicida conoscesse molto bene la zona e che abbia sparpagliato i resti proprio lì nella speranza che venissero divorati dai cinghiali», spiega l’Arena, edizione di Verona.

