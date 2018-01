Finto infermiere molesta donna incinta/ Roma, tenta stupro in sala parto: "Solo Dio sa perché"

Finto infermiera molesta donna incinta: all’ospedale Sant'Eugenio di Roma un somalo è stato bloccato dalla Polizia con l'accusa di furto e violenza sessuale aggravata

Finto infermiere molesta donna incinta in sala parto: è quanto successo due giorni fa, il 31 dicembre 2017, all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Secondo quanto riporta Il Giornale, un somalo di trentotto anni ha precedentemente rubato, nel reparto di lavanderia dell’ospedale, gli indumenti da infermiere e poi si è introdotto nei locali del reparto di ostetricia del noto impianto capitolina. Ali Abdella, il nome del somalo accusato, si è intrufolato nella sala travaglio, dove si è avvicinato a una donna di 43 anni che stava per partorire. Prima si è posizionato al suo fianco per chiederle delle informazioni sulle sue condizioni di salute, per poi sedersi vicino a lei accarezzandole la coscia e masturbandosi. L’iniziativa del trentottenne ha suscitato una veemente reazione nella donna partoriente che, urlando, ha causato larrivo di medici ed infermieri.

Nel reparto di sala travaglio sono immediatamente accorsi un medico e due infermieri in aiuto della donna, aggredita dal finto infermiere. Ali Abdella ha tentato di fuggire all’arrivo delle tre persone, ma è stato successivamente bloccato dagli uomini della sicurezza che lavorano all’interno dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, come riporta Il Giornale. Il trentottenne, in seguito, è stato consegnato alle forze di Polizia, accorse sul posto dopo la chiamata dall’ospedale. Nel corso dell’interrogatorio, l’uomo ha deciso di non fornire spiegazioni circa il suo gesto ed ha solamente affermato: “Solo Dio lo sa perché l’ho fatto”. Per il somalo, al quale è stato affidato un legale per la sua difesa, probabilmente verrà richiesta la perizia psichiatrica, mentre il processo è stato fissato per il prossimo 10 gennaio 2018. L’accusa, come sottolinea Adn Kronos, è quella di furto e di violenza sessuale aggravata: molto dipenderà sull’esito dell’esame psichiatrico, con la difesa dell’uomo che farà leva sullo stato mentale di Abdella in sede di difesa.

