INCENDIO A NEW YORK/ Video, palazzo in fiamme nel Bronx, 12 feriti: centinaia di pompieri in azione

Incendio a New York: un palazzo è andato in fiamme nel Bronx, circa 150 vigili del fuoco stanno cercando di avere la meglio sul fuoco divampato all'alba di questa mattina

Incendio nel Bronx, immagini di repertorio (foto da Lapresse)

Erano circa le 5:30 del mattino, ora locale, quando il quartiere del Bronx, a New York City, si è risvegliato in un inferno di fiamme. Un pauroso incendio era infatti divampato all'interno di un palazzo di 4 piani, all’angolo tra Commonwealth Avenue e East Tremont Avenue. Come riferiscono in questi minuti di concitazione i media statunitensi, al momento del loro arrivo in massa sul posto, i pompieri hanno accertato che le fiamme hanno avuto origine al primo piano dell'edificio, dov'era collocato un negozio di mobili. In questo momento il bilancio sarebbe di almeno 12 feriti: la NBC sostiene che non dovrebbero essere in pericolo di vita, ma non è da escludere che altre persone siano rimaste intrappolate tra le fiamme che ancora i vigili del fuoco della città di New York non sono riusciti a spegnere.

IL PRECEDENTE NEL BRONX

Proprio pochi giorni fa, per la precisione giovedì scorso, il Bronx era stato teatro di un altro gravissimo incendio divampato nella zona vicina allo zoo:erano morte dodici persone, tra cui un bambino. Sul posto sono intervenuti nel complesso 150 vigili del fuoco, le squadre di pompieri impegnate sul posto sono attualmente tre, mentre si sta cercando di avere la meglio sulle fiamme utilizzando gli idranti anche dall'elicottero. Il consiglio delle autorità alle persone del posto è quello di non respirare la densa nube di fumo nero sollevatasi dall'incendio. Si attendono già a partire dalle prossime ore delle novità sulla natura dell'incendio: sarà infatti importante cercare di capire se l'origine delle fiamme è dolosa o meno. Nel frattempo le autorità stanno tentando di mettere in sicurezza tutta la zona del Bronx, In questo momento il quartiere di New York City viene descritto come un inferno a cielo aperto.

VIDEO: At least 12 have been injured in a fire that burned through an apartment building in the Bronx this morning. pic.twitter.com/DkqUMqRpxs — KCTV5 News (@KCTV5) 2 gennaio 2018

