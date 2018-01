INCIDENTE STRADALE/ Lecce, perde il controllo dell'auto: muore giovane di 25 anni (oggi, 2 gennaio)

Incidente stradale, oggi 2 gennaio 2018: in provincia di Lecce, un ragazzo di 25 anni è finito fuori strada perdendo la vita. Sulla Pontina impatto con la barriera fatale per un 44enne

Incidente stradale (foto da Pixabay)

L'anno 2018 inizia nel peggiore dei modi dal punto di vista degli incidenti stradali. Nei primi due giorni del nuovo anno si contano infatti già diverse vittime. Nella notte tra l'1 e il 2 gennaio ha perso la vita un ragazzo di 25 anni, rimasto coinvolto in un impatto risultatogli fatale in provincia di Lecce, sulla strada che collega San Donato a Copertino. Come riportato dal portale baritalianews.it, l'automobile del giovane è finita fuori dalla carreggiata per motivi ancora in via d'accertamento da parte degli inquirenti, recatisi immediatamente sul luogo del sinistro per dare il via ai primi rilievi. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto sul colpo, da parte della vittima. Dall'inizio dell'anno il bilancio dei morti per incidente stradale in Puglia è gravissimo: si parla di 6 morti e 3 feriti gravi.

PONTINA, MUORE 44ENNE

Non solo la Puglia nel resoconto quotidiano che ilsussidiario.net fa degli incidenti stradali avvenuti sulla nostra rete viaria. Anche sulla Pontina, intorno alle ore 17:30 di Capodanno, ha avuto luogo un incidente stradale che ha coinvolto un 44enne ucraino. Stando a quanto riferito da Il Messaggero, l'impatto è avvenuto all'altezza del quartiere Q4 di Latina. Per motivi ancora da stabilire, l'uomo è andato ad urtare la barriera jersey sul fianco della carreggiata, finendo per ribaltarsi all'interno della carreggiata. Immediatamente sono arrivati i soccorsi dell'Ares 118, che nulla però hanno potuto per salvare il conducente della vettura, morto probabilmente sul colpo. La salma della vittima è stata successivamente ricomposta all'obitorio dell'ospedale di Latina e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali rilievi.

© Riproduzione Riservata.