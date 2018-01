Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 2 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 1/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 2 gennaio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.1/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Debuttano nel 2018 le estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto. L’anno appena trascorso è stato ricco e - considerando solo le vincite di Lotto e 10eLotto, senza pensare ai Jackpot del Superenalotto, vediamo che i premi distribuiti sono arrivati a superare i 5 miliardi di euro. La media dei 156 concorsi è stata di oltre 32 milioni a ad estrazione, nell’ultimo appuntamento dell’anno, il totale è stato leggermente più ricco e ha superato i 34 milioni di euro. Nel 2017 la vincita più alta del Lotto è stata realizzata a Mistretta (Messina) grazie a una cinquina da 652mila euro mentre per il 10eLotto terzetto di vincite da 2,5 milioni ciascuna realizzate ad Andria (il 21 gennaio), Maglie (Lecce, il 17 ottobre) e Sant’Antioco (Sud Sardegna, il 27 dicembre). Tornando all’ultima estrazione dello scorso anno, le tre le vincite maggiori realizzate al Lotto sono i 70mila euro vinti a Torino grazie a una quaterna sulla ruota piemontese, i 50mila finiti a Sant’Alessio Siculo (Messina) con un terno sulla Nazionale, con il podio chiuso dai 22.500 euro realizzati a Bologna, ancora con un terno sull’undicesima ruota.

I RITARDATARI E L’ANALISI DELL’ULTIMO CONCORSO

Il 76 su Cagliari si conferma leader della classifica dei centenari del Lotto dopo l'ultima estrazione del 2017. Il massimo ritardatario sulla ruota sarda, con 199 turni a secco, consolida la sua posizione di quinto maggiore assente nella storia del Lotto. Alle sue spalle il 20 su Bari, che manca da 102 appuntamenti, mentre il 56 su Venezia arriva stasera a quota 100. Per gli ambi delle serie classiche più ritardatari la figura 8 su Torino non si vede da 45 turni, la decina 40-49, su Genova è assente da ben 99 estrazioni, mentre la cadenza 9 su Bari e la 0 su Firenze mancano entrambe da 46 appuntamenti. Tra le combinazioni numeriche nell'ultimo concorso c'è in evidenza la ruota di Venezia, con due ambi vertibili: 54-45 e 38-83, e il terno in figura 9 (63-54-45) L'ambo vertibile 54-45 presente anche sulla ruota di Napoli, mentre su Genova c'è il terno in cadenza 11-1-31. Sulla ruota di Roma, infine, il terno in decina 30-39 (36-35-38).

LA SMORFIA NAPOLETANA

È tempo di Capodanno, anzi di nuovo anno ormai, con la prima estrazione Lotto e Superenalotto di questo 2018: il primo concorso dell’anno vede tornare l’immancabile rubrica della Smorfia Napoletana. Non siete riusciti a “tradurre” in numeri questi ultimi giorni di vacanza verso il grande (e triste) ritorno al lavoro del prossimo 8 gennaio? Nessun problema, eccoci qui con la Smorfia che interviene in soccorso con i consigli giusti: un Capodanno che se ne va, una grande festa con famiglia e propri cari, ma anche la triste consapevolezza che tra qualche giorno per tutti arriva il fatidico ritorno alla quotidianità lavorativa o scolastica. Nel mezzo non possiamo dimenticare l’abbuffata di questi giorni, con relativa digestione complessa, e ovviamente la viva speranza che questo 2018 possa andare nettamente, decisamente meglio di quello appena passato: ed ecco qui la “traduzione” in numeri della Smorfia “capodannesca” di questo 2018: il capodanno, ovviamente, vuole il 2, le vacanze poi il 62, il ritorno al lavoro un triste 27, mentre la digestione delle grandi abbuffate vuole il 41. Chiudiamo con la famiglia (55) e il Numero Oro rappresentato dalla speranza per l’anno che viene, con il 57.

LE VINCITE DELL'ULTIMO CONCORSO

Insomma, gli appassionati di Lotto, 10eLotto e Superenalotto si affrettino: manca davvero poco al prossimo concorso e chissà che non sia questa l'occasione per indovinare i numeri vincenti che danno una svolta alla propria vita. Il 2018 sarà un anno fortunato? Di certo non possono lamentarsi i vincitori dell'ultima estrazione del Superenalotto, effettuata in data 30 dicembre 2017. In quell'occasione, se è vero che non si sono verificati né 6 né 5+1, bisogna dire che 5 fortunati giocatori hanno ottenuto delle vincite per 46.132,48€. Altre 916 persone, invece, azzeccando 4 numeri hanno conquistato 255,22€. Vincite importanti legate anche al numero Superstar: 11 vincite categorie 4 Stella hanno registrato un incasso di 25.522,00€, mentre 224 persone hanno ottenuto 2.173,00 € per la categoria 3 Stella. Come andrà questa sera? Lo scopriremo tra poco: non resta che affidarsi alla Dea Bendata...

© Riproduzione Riservata.