Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 gennaio 2018: la riflessione sul Natale del Signore

Madonna di Medjugorje, messaggio del 2 gennaio 2018: l'apparizione a Mirjana è il primo messaggio del nuovo anno. La riflessione sul Natale e i precedenti testi delle apparizioni

02 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Messaggio della Madonna di Medjugorje, l'apparizione a Mirjana (LaPresse)

Si attende per oggi il primo messaggio della Madonna di Medjugorje per questo 2018, come sempre il 2 del mese nella consueta ormai apparizione della Madre di Gesù a Mirjana, una delle veggenti che dagli Anni Ottanta assiste praticamente una volta al mese alle preghiere e messaggi consegnatole direttamente dalla Madonna. Mentre molti pellegrini e fedeli stanno raggiungendo in queste vacanze invernali il santuario di Medjugorje anche per assistere alla nuova apparizione a Mirjana, ne approfittiamo per ritornare brevemente sui messaggi che a Natale hanno diffuso in tutto il mondo i veggenti bosniaci. Esatto, due messaggi, non solo quello “consueto” del 25 di ogni mese - che a dicembre coincide con il Natale del Signore - ma anche quello annuale che proprio nel giorno della Natività porta l’apparizione della Madonna e Jacov Colo, tradizione che dura ininterrotta dallo scorso 1998. In questa occasione, per il 25 dicembre 2017, Jacov ha ricevuto un messaggio accorato in una apparizione lunga circa 10 minuti, dove era invitato a testimoniare la necessità e l’urgenza della conversione per il bene di ogni singolo individuo. «Credere, figli miei, significa abbandonare le vostre vite nelle mani di Dio, nelle mani del Signore che vi ha creati e che vi ama immensamente. Non siate credenti soltanto con le parole ma vivete e testimoniate la vostra fede attraverso le opere e con il vostro esempio personale», riporta Jacov del suo dialogo con la Madonna nel giorno della nascita del Figlio Unigenito.

IL MESSAGGIO DEL 25 DICEMBRE

Nell’attesa intanto del nuovo messaggio che verrà diffuso da Mirjana stessa dopo la prima apparizione del 2018, riportiamo integralmente il messaggio arrivato lo scorso 25 dicembre nel giorno del Natale, anche qui con una riflessione breve e concisa sul senso ultimo della nascita di Dio nella mangiatoia di Betlemme. La Madonna parla di un “dono unico”, quello del figlio Gesù appunto, che è venuto nel mondo e viene tutt’ora per salvare l’uomo e liberarlo dal male e dal peccato. Il tutto però non imponendosi, non obbligando l’umanità, ma invitandola alla libera adesione e fede personale: ecco il testo integrale, tradotto in italiano. «Cari figli! Oggi vi porto mio Figlio Gesù, affinché vi doni la Sua pace e la Sua benedizione. Figlioli, vi invito tutti a vivere e testimoniare le grazie e i doni che avete ricevuto. Non temete! Pregate affinché lo Spirito Santo vi dia la forza di essere testimoni gioiosi e uomini di pace e di speranza. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

