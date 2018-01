SACCHETTI DEL SUPERMERCATO A PAGAMENTO/ Oggi obbligatorio, la rivoluzione biodegradabile: ecco quanto costa

Sacchetti bio: la nuova normativa prevede che alla cassa vengano passate anche le buste con cui incartiamo pesce, frutta e verdura. Ecco da cosa dipende il costo dei sacchetti

Carrello spesa (foto da Lapresse)

Arriva una rivoluzione nei supermercati. Niente di trascendentale, ma chi si reca più di una volta a settimana a fare la spesa potrebbe iniziare a storcere il naso. Impossibile aspettarsi una reazione di diversa: perché l'introduzione dei sacchetti biodegradabili a pagamento, per quanto i costi dovrebbero essere contenuti, non può fare di certo piacere ai consumatori. Si aggiunga che questo adeguamento delle regole "ce lo chiede l'Europa", uno degli slogan probabilmente più antipatici - e allo stesso tempo necessari - di questo periodo. Ma in cosa si traduce questa novità? Come spiega Il Tirreno, la minirivoluzione ambientale diventata obbligatoria ieri, 1 gennaio 2018, obbligherà i consumatori a pagare i sacchetti dei prodotti dei banchi ortofrutta, delle macellerie e delle pescherie. Quanto costerà? A stabilirlo saranno direttamente le aziende. Il costo minimo, per ora, è di un centesimo a sacchetto.

NO AI TRUCCHI

Nessuno pensi di riuscire a trovare un escamotage per evitare la tassa sui sacchetti biodegradibili. La legge in materia è chiara: la commercializzazione di borse ultraleggere (spessore inferiore a 15 micrometri) diverse da quelle biodegradabili e compostabili è vietata, così come non si potrà chiedere alla cassiera il favore di passare la busta e chiudere un occhio. Il rischi per gli esercenti, della grande e della piccola distribuzione, è quello di andare incontro a multe salatissime: dai 2.500 euro fino ad un massimo di 25mila euro. Negato anche il fai-da-te: il consumatore, insomma, non potrà arrivare al supermercato provvista di sacchetto bio personale. La polemica, è presto detto, finirà anche nell'agone politico: un po' perché altri Paesi UE, alla faccia delle necessità di tutela ambientale, hanno deciso di non favorire l'usa e getta; un po' perché la novità dei a novità dei sacchetti bio a pagamento è stata introdotta con un emendamento firmato dalla deputata Dem Stella Bianchi nell’ambito del cosiddetto "Decreto Mezzogiorno". Dove sta il problema? Il Tirreno ricorda che fra i maggiori produttori di buste bio vi è la Novamont: amministratore delegato dell'azienda è la manager di Foligno Catia Bastioli, un passato recente da animatrice della seconda leopolda renziana Dire che i sacchetti bio si pagano per colpa di Renzi è un attimo.

© Riproduzione Riservata.