Saldi 2018/ Calendario, date invernali: quando iniziano gli sconti? Oggi la Basilicata

Saldi 2018: il calendario degli sconti invernali in tutta Italia. Si comincia oggi, 2 gennaio, dalla Basilicata. Poi toccherà alla Valle D'Aosta: le date, regione per regione.

Saldi 2018, immagini di repertorio (foto da Lapresse)

Reduci da una scorpacciata di feste, tra Natale e Capodanno, dovremmo essere sazi anche dal punto di vista dei regali. Ma è proprio questo, però, il periodo dei saldi invernali 2018: ecco perché, allora, milioni di italiani non perderanno l'occasione per rifarsi - parzialmente - il guardaroba o quantomeno per regalarsi un capo adocchiato tempo addietro. Ma quando inizia ufficialmente la stagione dei saldi invernali? Come di consueto, a fare da apripista è la regione Basilicata, che inaugura i saldi proprio oggi, 2 gennaio 2018. Subito a ruota la Valle d'Aosta, che aprirà la caccia agli sconti domani, mercoledì 3 gennaio. Poi sarà la volta di tutte le altre regioni, le cui vendite di fine stagione sono previste per il 5 gennaio. Unica eccezione rappresentata dalla Sicilia: sull'isola gli sconti avranno inizio il 6 gennaio, in coincidenza con l'Epifania.

SALDI 2018, SARANNO UN FLOP?

Ma cosa bisogna attendersi da questi saldi invernali 2018? Gli istituti che tracciano la tendenza ad acquistare degli italiani sono abbastanza pessimisti sui risultati che ci attendono. Il Codacons, come riportato da Il Sole 24 Ore, ad esempio si attende un flop, prevedendo che solo il 40% degli italiani beneficerà degli sconti con una spesa media di 168 media a famiglia, in ribasso del 7% rispetto allo scorso anno, che pure andò male per gli esercenti. A delineare il quadro della situazione è il presidente di Fismo Confesercenti Roberto Manzoni, secondo cui "anche le vendite di Natale, seppure positive, sono state sotto le attese". Manzoni rileva che "nel 2017 sono spariti altri 2.400 negozi di moda, più di sei al giorno": insomma, una vera e propria crisi del settore, che difficilmente i saldi invernali 2018 riusciranno ad arrestare.

© Riproduzione Riservata.