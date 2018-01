Terza Guerra Mondiale/ Tweet di Trump contro il Pakistan, il nipote di bin Laden è morto

Donald Trump ha condiviso un tweet contro il Pakistan, accusandolo di aver fornito soltanto bugie per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha condiviso un tweet in cui dichiara che gli aiuti finanziari che gli Stati Uniti hanno riservato al Pakistan per la lotta contro il terrorismo non hanno portato ai risultati sperati. Donald Trump ha utilizzato, però, toni molto più duri che descrivere la situazione, affermando che il Pakistan ha risposto agli Stati Uniti soltanto con bugie e frode. Nel suo tweet, Trump ha affermato che la cifra che gli Stati Uniti hanno versato al Pakistan per combattere il terrorismo è pari a circa 33 miliardi di dollari, una cifra che è stata versata nell'arco di 15 anni. Secondo il presidente degli USA, però, questa cifra sarebbe stata utilizzata dal Pakistan per dare rifugio ai terroristi ricercati in Afghanistan, aggiungendo che gli aiuti del Pakistan in tal senso sono praticamente nulli. Nel tweet, Donald Trump ha aggiunto: "Pensano che i nostri leader siano idioti. Mai più". Questo è stato il primo tweet dell'anno di Donald Trump.

TERZA GUERRA MONDIALE, IL NIPOTE DI BIN LADEN E' MORTO

Restando sempre in tema di lotta contro il terrorismo tra Pakistan e Afghanistan, c'è da registrare una nuova notizia risalente, però, all'estate scorsa. Osama bin Hamza bin Laden, nipote dodicenne di Osama bin Laden, fondatore dell'organizzazione terroristica di Al Qaida, è morto probabilmente a seguito di un raid armato avvenuto lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan. La notizia è stata diffusa anche dal Site, il gruppo che monitora le attività dei terroristi sul web. La conferma della morte del nipote del fondatore di Al Qaida è arrivata anche da uno dei suoi figli, Hamza bin Laden, considerato il suo "erede" nell'organizzazione terroristica, che ha dichiarato che la morte risale ad un periodo compreso tra luglio e agosto scorso. Hamza bin Laden ha dichiarato che la morte di Osama bin Hamza bin Laden li renderà ancora più determinati nel raggiungere i loro scopi, aggiungendo che il nipote di bin Laden "è asceso al livello più alto del Paradiso".

