UCCISA DA ONDA “ANOMALA” IN COSTIERA AMALFITANA/ Praiano, turista caduta in mare: risucchiata

02 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Forse si è sporta troppo, forse si sono spinti troppo a ridosso del mare, sta di fatto che sulla Costiera Amalfitana la sciagura avvenuta a tre turisti veneti ha purtroppo un bilancio mortale. Una turista donna 55 enne originaria del Veneto è stata uccisa risucchiata da un’onda “anomala”, improvvisa, che l’ha colta di sorpresa assieme agli altri turisti con cui era in visita a Praiano nella splendida cornice della Costiera campana. La donna si trovava in compagnia di un'altra persona e di un'altra coppia di amici. Tre di loro, compresa la vittima, sono finiti in mare: un quarto si è gettato subito nell’acqua freddissima per cercare di tirare in fuori i compagni, ma purtroppo per la 55enne c’è stato ben poco da fare: i sanitari del 118 hanno tentato invano di rinvenire la donna anche sull’ambulanza verso l’ospedale di Castiglione di Ravello (Salerno) ma nulla è stato utile. La salma ora riposa in camera mortuaria e nei prossimi giorni si terranno i funerali: sotto choc la compagnia di amici incappata nel maltempo in riva al mare di Praiano.

NON È LA PRIMA TRAGEDIA A PRAIANO

La donna insieme agli altri turisti è stata risucchiata in maniera “misteriosa” e gli inquirenti stanno cercando di capire cosa li ha spinti ad andare così a ridosso della riva con il maltempo e il mare grosso di queste ore; intanto, la dinamica è stata svelata per quanto hanno al momento in mano gli inquirenti. La turista veneta di 55 anni ha perso la vita dopo essere stata risucchiata da un'onda a Praiano, lungo la passeggiata che unisce la Praia con il night club Africana: proprio a metà di quella strada è avvenuto l’incidente mortale e ora si cerca di capire meglio l’esatta sequenza dei fatti. Non è tra l’altro la prima volta che una tragedia del genere accade proprio a Praiano: come ricorda Il Mattino di Napoli, un episodio simile avvenne anche il 25 gennaio 1999. Manuela Castaldo, 37 anni di Mogadiscio e residente a Napoli, fu travolta mentre passeggiava in spiaggia con un uomo che era in sua compagnia: «La Castaldo aveva pranzato con un amico in un ristorante vicino alla spiaggia e poi i due stavano facendo una passeggiata quando la donna fu investita dall'onda». Oggi il “ritorno” a quel beffardo passato con un caso simile e un’uguale risultanza: una donna è morta davanti agli occhi inermi dei suoi amici.

