Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: sale il bilancio dei morti in Iran (2 gennaio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: sale il bilancio dei morti in Iran. Evitati morti nei festeggiamenti di Capodanno. Strage automobilistica in provincia di Bari. (2 gennaio 2018).

02 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

SALE IL BILANCIO DEI MORTI IN IRAN

Non accenna a placarsi l’ondata di proteste in Iran, dove solo nella giornata di ieri si contano almeno 12 vittime. I manifestanti inferociti sono scesi in piazza in molte città, e per quanto il presidente Rouhani ha chiesto di manifestare con calma, si registrano assalti alle stazioni di polizia e alle caserme dell’esercito. Le vittime tutte tra i manifestanti sono state colpite da colpi di arma da fuoco sparati dalle forze dell’ordine ad altezza uomo, in almeno un caso si registra invece un tragico investimento da parte di una camionetta della polizia. In tale contesto continua il "pugno duro" della polizia, che solo nel primo giorno dell’anno ha operato almeno 400 arresti, più della metà nella capitale Theran. Continua anche il giro di vite sui mezzi di comunicazione, con i maggiori social che risultano ancora "oscurati".

EVITATI MORTI NEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO

Per il quinto anno consecutivo evitati morti per i festeggiamenti di Capodanno, risultato ottenuto grazie alla grande azione di contrasto delle forze dell’ordine. Molti però ancora i feriti, che quest’anno tornano a crescere, oltre 200 le persone curate infatti nei nosocomi di tutti Italia, nei casi più gravi i sanitari hanno dovuto ricorrere all’asportazione degli arti superiori. Salgono nuovamente anche i feriti di armi da fuoco, 11 in più rispetto l’anno precedente, un fenomeno che come sottolinea anche il Viminale incute estrema preoccupazione, soprattutto perché a sparare spesso sono state persone che non avevano per nulla l’autorizzazione al porto d’armi. Comunicati anche i dati relative alla repressione, repressione che quest’anno ha portato a 242 denunce e ben 30 arresti, sequestrate oltre 40.000 kg di "botti illegali" e 15 armi comuni da sparo.

STRAGE AUTOMOBILISTICA IN PROVINCIA DI BARI

4 morti, tra cui tre giovanissimi, nella prima grave strage automobilistica del 2018. L’incidente avvenuto sulla statale 100 all’altezza di Gioia del Colle ha visto infatti rimanere esanimi sull’asfalto Claudio Cassatella, di 22 anni, Gaetano Strambelli e Daniele Caputi di 18 oltre a Vincenzo Genco di 68 anni, tutti sono morti sul colpo. Impressionante la scena che si è presentata ai soccorritori, che hanno dovuto lavorare per parecchie ore per estrarre le salme dalle lamiere accartocciate. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la Kalos sulla quale viaggiavano i tre giovani, ha compiuto un sorpasso azzardato, finendo la sua corsa sulla Passat sulla quale viaggiava Genco. Entrambe le vetture hanno terminato la loro corsa su un muretto a secco, distruggendolo. I tre ragazzi avevano passato la notte in discoteca, l’uomo invece stava recandosi a casa della sorella per fare gli auguri.

COPPA ITALIA, SI TORNA IN CAMPO STASERA

Nemmeno il tempo di digerire il cotechino con le lenticchie che stasera si tornerà in campo. Si apre infatti una due giorni di Coppa Italia che ci porterà a scoprire quale sarà la seconda semifinale dopo Milan-Lazio. Stasera si gioca un Napoli-Atalanta molto interessante dove vedremo se Maurizio Sarri farà un po' di turnover soprattutto in attacco dove nel turno precedente aveva deciso di usare un po' di fantasia per far giocare chi aveva visto meno il campo in questa stagione. Per la Juventus di Massimiliano Allegri invece è sera di vigilia visto che domani si disputerà il derby contro il Torino all'Allianz Stadium. Una sfida che assume quindi un duplice significato, elevandosi non solo come quarto della competizione nazionale, ma come derby della Mole.

