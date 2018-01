Aggredito su bus, reagisce accoltellando 17enne/ Milano, uomo era stato preso a pugni: denunciato per lesioni

Milano, uomo aggredito su bus reagisce accoltellando 17enne. Il 57enne era stato preso a pugni da un gruppo di adolescenti: ora è denunciato per lesioni. Le ultime notizie

20 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Milano, aggredito su bus: accoltella 17enne (Foto: LaPresse)

Ha accoltellato un ragazzo di 17 anni dopo essere stato aggredito da un gruppo di adolescenti a bordo di un autobus. È accaduto a Milano ieri, poco dopo le 22. Stando alle prime informazioni raccolte, il gruppo di giovani ha prima offeso e poi colpito con pugni in faccia il passeggero che era a bordo dell'autobus della linea 80. A quel punto il 57enne ha estratto dalla tasca un coltellino e colpito al fianco il minorenne, che non è in pericolo di vita. Trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, il ragazzo non si trova in gravi condizioni. L'uomo che ha reagito all'aggressione è stato invece accompagnato in ospedale per alcune contusioni al volto ed è stato denunciato dai carabinieri per lesioni. I militari del Radiomobile, intervenuti sul posto, hanno ricostruito la dinamica dell'aggressione: il gruppetto di ragazzi aveva ritardato la partenza del mezzo per far salire altri amici, da qui la violenta discussione e lo scambio di insulti con il 57enne. Dalle parole però si è passati agli spintoni, quindi all'aggressione. È a questo punto che l'uomo ha estratto una lama di sette centimetri e sferrato un fendente al fianco del 17enne.

MILANO, LITE SU BUS: UOMO AGGREDITO, 17ENNE ACCOLTELLATO

La prima chiamata di soccorso ai carabinieri è scattata alle 22, quando un passeggero di 29 anni ha segnalato la lite sul bus della linea 80. Il comportamento dei ragazzi, che in via Capecelatro, zona San Siro, hanno bloccato le porte e ritardato la partenza del mezzo, ha infastidito l'uomo che ha avuto a bordo un acceso diverbio con i giovani. Stando a quanto riportato da Milano Today, il 57enne potrebbe essere un conducente Atm libero dal servizio. In piazza De Angelis sono scesi sia l'uomo sia i ragazzi. Qui la situazione è precipitata: i giovani si sarebbero scagliati contro il 57enne, facendogli anche sbattere la testa contro un taxi e l'autobus stesso. A quel punto, l'uomo avrebbe estratto dal proprio borsello un coltellino multiuso con lama di circa 7 centimetri colpendo uno dei giovani. Il 17enne è stato portato al Fatebenefratelli in codice giallo: non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma per ora è in prognosi riservata.

