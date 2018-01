Droga, prostituzione e sigarette: Italia spende 19 miliardi/ CGIA, attività illegali: Lombardia in vetta

Droga, prostituzione e sigarette: Italia spende 19 miliardi. CGIA, attività illegali: Lombardia in vetta, boom di segnalazioni. I dati dell'Ufficio studi di Mestre

20 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Attività illegali, in Italia spesa di 19 miliardi

Gli italiani spendono almeno 19 miliardi in attività illegali, in particolare uso di sostanze stupefacenti, servizi di prostituzione e contrabbando di sigarette. Questo è il dato che emerge dallo studio realizzato dalla CGIA di Mestre. Si tratta di un'economia parallela che non ha crisi. L'ultimo dato disponibile risaliva al 2015, quando erano 17,1 i miliardi spesi in attività illegali. Dunque, in quattro anni si registra un aumento di oltre quattro punti percentuali. «Lungi dall'esprimere alcun giudizio etico è comunque deplorevole che gli italiani spendano per beni e servizi illegali più di un punto di Pil all'anno», il commento di Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA. La comunità si trova così a farsi carico di un costo sociale elevato per il giro d'affari che produce questa economia parallela, senza contare - come evidenziato da Zabeo - il degrado urbano, il disagio sociale e i problemi di ordine pubblico che queste attività generano. La dimensione economica di questo fenomeno è confermata anche dal numero di segnalazioni pervenute all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia.

DROGA, PROSTITUZIONE E SIGARETTE: UN'ECONOMIA PARALLELA

La Uif della Banca d'Italia ha registrato un boom di segnalazioni per operazioni sospette: tra il 2009 e il 2016 sono aumentate addirittura di quasi il 380%. Solo nel 2009 erano poco più di 21mila, mentre nel 2016 hanno raggiunto la quota record di 101.065. Una volta ricevuti questi avvisi, vengono effettuati approfondimenti sulle attività ritenute più a rischio e li trasmesse, dopo un'accurata analisi finanziaria, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. La tipologia di attività illegale più segnalata è il riciclaggio di denaro: nel 2016 ha inciso per il 78,5% delle segnalazioni. A preoccupare è anche il fatto che negli ultimi due anni si è registrata una diminuzione delle segnalazioni archiviate, quelle risultate infondate. «Abbiamo il forte sospetto che l'aumento delle denunce registrato negli ultimi tempi evidenzi come questa parte dell'economia sia forse l'unica a non aver risentito della crisi», ha spiegato Paolo Zabeo dell'Ufficio studi di CGIA. Le regioni con più segnalazioni sono Lombardia e Liguria, segue la Campania. Su base provinciale, invece, le situazioni più a rischio vengono registrate nelle aree di Como, Varese, Imperia e Verbano-Cusio-Ossola. Ma critica è la situazione anche a Rimini, Milano, Napoli e Prato.

