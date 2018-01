Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 20 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 9/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 20 gennaio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.9/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Il Lotto, il Superenalotto ed il 10eLotto sono pronti ad alzare il sipario su un nuovo concorso, che questa sera renderà più fortunati tanti dei giocatori in gara. Si punta dritto verso i generosi premi della Sisal, con la speranza di trascorrere un week end davvero significativo. Le statistiche dell'ultimo appuntamento hanno messo in luce la vincita registrata al 10eLotto da un appassionato della provincia di Vicenza, di Berganze, che è riuscito a portarsi a casa 100 mila euro grazie ad un 9 giocato in modalità Doppio Oro. Al secondo posto invece i 75 mila euro conquistati da un giocatore della provincia di Savona, di Toriano, che ha registrato un 9 con Opzione Oro. Sul terzo posto del podio è finito invece un giocatore del Lotto della provincia di Napoli, di Torre del Greco, che con una cinquina su Tutte le Ruote ha conquistato il premio da quasi 53 mila euro. In totale, entrambi i giochi hanno distribuito vincite per un totale che supera i 34,3 milioni di euro, mentre oltre 267 milioni di euro sono i premi registrati dall'inizio dell'anno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto è senza dubbio il più storico dei giochi Sisal che continua a tenere banco grazie ad un mix di premi e numeri vincenti. Sono tanti gli appassionati che ad ogni estrazione si uniscono alle fila della Sisal, pronti a tentare la fortuna a suon di schedine. Chi preferisce i maxi sistemi e chi invece adotta la strategia della smorfia napoletana: per tutti la base è come sempre quella dei numeri. Data l'affluenza di giocatori inesperti, individuare dei numeri da giocare può rappresentare un vero problema: ecco perché la nostra Rubrica è pronta ad accogliere in aiuto di coloro che si trovano ancora in totale confusione. Oggi proporremo alla smorfia una news che ci porta fino alle peripezie di un impiegato di banca tedesco, che a quanto sembra ha trascorso sei mesi a contare 1,2 milioni di euro in monete. Il tutto grazie ad una particolare eredità ricevuta dal genitore, che in 30 anni ha raccolto milioni di monete, molte delle quali fuori circolazione. Per poter riscuotere il bottino era necessario tuttavia contare ogni monetina. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo l'eredità, 90, il conto, 43, la banca, 79, il cambio, 33, e la mano, 5. Come Numero Oro scegliamo invece la famiglia, 55.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto scende ancora con il suo Jackpot per il concorso di questa sera, dove il montepremi raggiungerà quota 87,6 milioni di euro. La sestina vincente potrebbe essere estratta proprio questa sera, mentre tutte le altre quote saranno impegnate a distribuire i premi secondari. L'ultima estrazione ha vissuto invece un collasso delle vincite, a causa dell'assenza del 5+1, del 5+ e persino del 5. Il premio più alto è finito infatti in mano a due giocatori che hanno indovinato il 4+, con un premio di circa 74 mila euro. Sono stati invece 70 i tagliandi vincenti a registrare il premio del 3+, pari a 3.829 euro, mentre 321 appassionati hanno realizzato il 4 da 740,99 euro. Si passa poi ai 15.635 vincitori che con il 3 hanno centrato 38,29 euro a testa, mentre il 2 sale di qualche punto rispetto all'appuntamento precedente e premia 261.746 giocatori con 6,63 euro a testa. Premi tondi per le ultime quote SuperStar, a partire dai 5 euro destinati dallo 0+ ai suoi 22.750 vincitori. 10 euro per ciascuno dei 9.157 giocatori che hanno centrato l'1+ e 100 euro invece a testa per tutti i 1.417 appassionati che hanno azzeccato la vincita del 2+.

COME LO SPENDO IL JAKCPOT?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot stanno per rivelare l'esito del concorso di questa sera. Gli appassionati più previdenti sono già di fronte al televisore, pronti a scoprire se la loro schedina risulterà vincitrice del primo premio in palio. Altri invece sono ancora in alto mare, soprattutto per individuare un progetto valido su cui investire parte dell'eventuale vincita. A questo come ormai sapete ci pensa la nostra Rubrica, grazie alle iniziative lanciate su KickStarter. Oggi parleremo di ServoShock 2, un controller robotico destinato a rivoluzionare il joypad della PS4, un vero gioiello per tutti i gamers. Si tratta infatti di una risorsa standalone che sfrutta Arduino per il controllo di diverse uscite digitali in USB o Bluetooth. Il ServoShock 2 può infatti controllare 12 uscite standard e 18 digitali, di cui 4 associati ai joystick analogici, 2 virtuali con touchpad e 2 mappati per triggers. Le opzioni attivabili dall'utente, anche dagli inesperti in materia di programmazione, comprendono anche la possibilità di regolare direzione, sensibilità e calibrazione, oltre a tanti altri comandi che aumenteranno le prestazioni durante l'esperienza su schermo. Il goal da raggiungere supera di poco i 4 mila euro, che devono essere raggiunti entro 34 giorni. I numeri vincenti invece saranno disponibili fra pochissimo: avete già preso carta e penna?

© Riproduzione Riservata.