PAUL BOCUSE/ Morto lo chef stellato della Nouvelle Cuisine: il ricordo, "era la Francia"

Paul Bocuse: è morto a 91 anni lo chef stellato che della Nouvelle Cuisine è stato uno dei maggiori interpreti. Il ministro degli interni francese Gérard Collomb dice, "era la Francia"

Paul Bocuse (foto da Twitter)

Se n'è andato a 91 anni Paul Bocuse, esalando l'ultimo respiro nello stesso luogo in cui era nato quasi un secolo fa: a Collonges-au-Mont-d'Or, vicino Lione. Nel frattempo, però, è riuscito a lasciare il segno e se non fosse un simbolo della Francia potremmo prendere in prestito una tipica espressione americana "bigger than life", per parlare di quest'uomo fuori dal comune, perché in quella che è stata la sua vita starebbero comodamente quelle di molti altri di noi. La passione per la cucina, come ricorda Repubblica, sorge fin da piccolo e difficilmente avrebbe potuto essere altrimenti visto che Paul è figlio e nipote di cuochi ed è nella cucina dei suoi genitori George e Irma, all'Auberge du Pont de Collognes, che trascorre la gran parte del tempo. Il talento e i buoni maestri (su tutti Fernand Point) lo aiutano ad emergere e a far sì che proprio l'Auberge du Pont de Collognes diventi il fulcro del suo impero gastronomico. Paul Bocuse è stato genio, innovazione, fantasia. A descriverlo meglio sono forse le parole di Gault et Millau - teorici e fondatori della Nouvelle Cuisine - che dopo averlo incontrato dissero: "Ogni cosa che lui ci propose, dai suoi piatti più famosi alla più semplice insalata era grandiosa nella sua estrema semplicità. La Nouvelle Cuisine esisteva già, e noi l'avevamo appena incontrata".

BOCUSE "ERA LA FRANCIA"

Prima Gualtiero Marchesi, poi Paul Bocuse, sono settimane di grandi perdite per il mondo dell'alta cucina. Ma è soprattutto la Francia a piangere la scomparsa di questo chef fuoriclasse, capace dal 1958 al 1965 di passare da uno a 3 macarons, il massimo della classificazione Michelin. Da quel lontano 1965, per più di 50 anni, Bocuse ha sempre conservato il triplo riconoscimento, a conferma che la qualità è un ingrediente che in cucina può anche non avere scadenza. Tra i più commossi per la sua scomparsa c'è soprattutto il ministro degli interni francese Gérard Collomb, ex sindaco di Lione, che su Twitter ha sintetizzato:"Monsieur Paul era la Francia. Semplicità e generosità, eccellenza e arte nel vivere. Possano i nostri chef, a Lione come in ogni angolo del mondo, coltivare a lungo i frutti della sua passione".

