SCIATORE 30ENNE MORTO IN PISTA/ Sestriere, sbatte contro la barriera frangivento: il casco non lo salva

Sciatore 30enne morto in pista: in regione Fraiteve, sulla cresta tra Sauze e Sestriere, l'ingegnere torinese Giovanni Bonaventura (31 anni) è andato a sbattere contro un paravento

Immagini di repertorio (foto da Lapresse)

Tragedia durante una discesa in punta al Fraiteve, a Sestriere, dove uno sciatore, il 31enne ingegnere torinese Giovanni Bonaventura, è morto nella giornata di oggi mentre si trovava in pista. Come riportato da La Repubblica, la vittima ha finito per sbattere la testa contro una barriera frangivento collocata ai margini delle piste tra Sauze e Sestriere, dove il collegamento della cosiddetta "Cresta" sfocia nella 27. Sempre secondo Repubblica, Bonaventura data la violenza dell'impatto con il paravento si sarebbe provocato un trauma cranico e facciale prima di continuare a scivolare oltre l'ostacolo, per circa 200 metri. A quel punto però, Giovanni Bonaventura era già da diversi secondi privo di conoscenza. Nell'incidente, verificatosi nella tarda mattinata di oggi, sabato 20 gennaio 2018, non sembrerebbero coinvolti altri sciatori.

INDOSSAVA IL CASCO

Sulla morte di Giovanni Bonaventura, l'ingegnere che ha perso la vita al Sestriere mentre si trovava in pista, indaga il pm Nicoletta Quaglino, che poco fa ha ordinato la rimozione del cadavere. Come riportato da La Stampa, i carabinieri sono ancora sul luogo dell'incidente, decisi a ricostruire quanto accaduto in pista. Da quel che risulta, quando Bonaventura ha perso il controllo degli sci finendo contro il frangivento, le condizioni di visibilità erano buone. Lo sciatore, che nel momento dello scontro era da solo, indossava anche il casco, che però non è riuscito a salvarlo dal violento impatto con il paravento. La struttura centrata in pieno dalla vittima - come riferisce Repubblica - altro non è che una barriera in legno montata allo scopo di impedire al vento di spazzar via la neve quando soffia in maniera particolarmente violenta. Insomma, almeno sulla carta una misura che avrebbe dovuto garantire maggiore sicurezza.

© Riproduzione Riservata.