BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA/ Oggi, 21 gennaio 2018: stop all'interno della Fascia Verde (info e orari)

Blocco traffico Roma, oggi 21 gennaio 2018: terza domenica ecologica nella Capitale e stop all'interno della Fascia Verde. Gli orari e le limitazioni dopo l'ordinanza della sindaca Raggi.

Blocco traffico auto a Roma (immagini di repertorio, foto da Lapresse)

Giornata di blocco traffico a Roma in questo 21 gennaio 2018, la terza domenica ecologica delle 4 ordinate dall'amministrazione comunale presieduta dalla sindaca Raggi. In questo caso le limitazioni riguarderanno la cosiddetta Ztl Fascia Verde, comportando il divieto totale della circolazione al fine di ricercare un miglioramento della qualità dell'aria. Il blocco traffico interesserà tutti i veicoli ad eccezione di veicoli a trazione elettrica e ibridi; veicoli alimentati a metano, a GPL e veicoli BI-FUEL (benzina/GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione GPL o metano; autoveicoli Euro 6 alimentati a benzina; ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi; motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi; veicoli muniti del contrassegno per persone invalide (D.P.R. 503 del 24/7/1996); autoveicoli adibiti al servizio car sharing. Le fasce orarie interessate dal blocco traffico saranno due: dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

LA NOTA DEL COMUNE

Non mancheranno neanche oggi, come di consueto, le polemiche che ruotano attorno al blocco traffico a Roma. Il Campidoglio ha motivato l'iniziativa delle domeniche ecologiche (quella di oggi è la terza su 4 totali) con un comunicato apparso sul sito del Comune:"Le 'domeniche ecologichè, oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, determinando un beneficio ambientale, concorrono anche alla sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi della sostenibilità ambientale, e quindi alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita. Visto il positivo riscontro avuto per l'iniziativa di piantumazione organizzata dall'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale in concomitanza della giornata di blocco totale del 19 novembre 2017, si è deciso di riproporre l'iniziativa in tutte le 'domeniche ecologichè ancora in programma (11 febbraio e 25 febbraio)".

