FRITTO MISTO E 4 BISTECCHE, 1.100 EURO/ Clienti giapponesi spennati a Venesia

Un conto da millecento euro per una frittura mista e quattro bistecche, più acqua minerale, è quello che si sono visti recapitare quattro studenti giapponesi a Venezia

21 gennaio 2018 Paolo Vites

Venezia, Palazzo Ducale

Non è la prima volta che succede e non sarà l'ultima, a Venezia. Il caso più recente, di cui erano rimasti vittime anche quella volta dei giapponesi, vide "uno scambio di menù": il ristoratore portò ad alcuni clienti tutt'altro di quello che avevano chiesto, numerose portate in più e anche differenti, che però i giapponesi mangiarono tranquillamente pensando a un gradito omaggio per poi infuriarsi al conto da centinaia di euro. Questa volta invece quattro studenti giapponesi che studiano a Bologna hanno effettivamente mangiato quello che avevano ordinato: una frittura mista e quattro bistecche e acqua minerale. Il conto che è stato loro presentato però corrispondeva a una cena di capodanno per una dozzina di persone: mille e cento euro. Altri tre loro amici che avevano mangiato in un altro ristorante si sono visti recapitare uno scontrino da 350 euro per tre piatti di pasta al pesce. Allucinante. Tornati a Bologna, gli studenti sono andati in questura a presentare denuncia mostrando lo scontrino. Il fatto è: si sa che a Venezia anche un toast viene fatto pagare a peso d'oro, come nei centri storici di tante città italiane. Il motivo? La presunta difficoltà di procurarsi il cibo e i relativi costi alti in una città come Venezia dove i trasporti su acqua sono cari, ma anche il fatto che trattandosi di località turistiche uniche al mondo si pensa sia lecito far pagare un caffè 10 euro.

I CONTI ASTRONOMICI: UNA PRATICA ILLECITA E CONTROPRODUCENTE

E' lecito? Assolutamente no, anche perché si ottiene l'effetto contrario, scoraggiare il turismo o costringere la gente a portarsi i panini da casa, ridurre insomma il turismo a qualcosa per pochi vip danarosi fortunati. C'è anche una strategia non ufficiale, proprio quella di scoraggiare il turismo di massa in certe località, e a Venezia questa strategia è messa malamente in atto da anni. Il locale da mille euro in calle dei Fabbri su tripadvisor (per quanto possa contare questo sistema ormai ritenuto menzognero dai più) gode di pessime recensioni proprio per i prezzi altissimi. La questione da accertare è una sola: se i menu del ristorante riportano le cifre esatte di quello che costano i piatti. Se c'è scritto che un piatto costa 275 euro (1100 diviso quattro) è ovvio che uno si alza e se ne va. Se invece porta cifre minori ma poi queste vengono maggiorate al momento di fare il conto, si tratta di truffa bella e buona: va denunciata e non basterebbe neanche una multa. Il locale andrebbe fatto chiudere. Non è un caso che episodi come questi capitino quasi sempre a turisti stranieri, giapponesi in particolar modo, che possono essere truffati facilmente per via delle difficoltà di capire l'italiano. Il problema è che questa mentalità del prezzo d'oro è avvalorata anche dall'amministrazione comunale. Nel caso riportato a inizio articolo, il sindaco Luigi Brugnaro aveva avuto il coraggio di commentare: «Pezzenti. Uno mangia e beve, poi dice che non sapeva la lingua. Ma se vieni in Italia devi imparare l’italiano. Hanno mangiato aragosta. Ho chiesto al cameriere se gli avessero lasciato la mancia, neanche quello».

