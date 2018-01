MAFIA, ARRESTATO IL FIGLIO DELL'AUTISTA DI RIINA/ Nuovo pentito confessa omicidi e ritorsioni

Importante operazione anti mafia a Palermo grazie alle rivelazioni di un nuovo pentito di Cosa Nostra, arrestati cinque boss che stavano preparandosi a fuggire all'estero

21 gennaio 2018 Paolo Vites

Un nuovo pentito fa arrestare per mafia il figlio dell'autista di Riina. Sergio Macaluso, uno dei boss del mandamento di Resuttana, in carcere da due anni, è passato dalla parte dei pentiti e ha fatto rivelazioni che hanno fatto scattare una nuova operazione anti mafia nel palermitano. L'uomo ha fatto nomi e cognomi di diversi mafiosi del capoluogo siciliano e della provincia che starebbero cercando di ricostruire Cosa Nostra dopo i numerosi colpi delle autorità. E questa notte è scattato il fermo per cinque boss, tra i quali appunto Giuseppe Biondino, figlio di Salvatore, l'autista di Totò Riina. Per i giudici, Biondino sarebbe il nuovo capo del mandamento di Resuttana, il cui clan era già stato colpito da arresti nelle scorse settimane, oltre trenta persone. Un altro nome importante fra gli arrestati è quello di Francesco Lo Iacono, nipote del boss con lo stesso nome, storico capomafia di Partittico. Per lui l'accusa è l'incendio di una concessionaria di auto, sembra stesse per fuggire in Germania. In carcere anche Salvatore Ariolo e Ahmed Glaoui, accusati di mafia ed estorsione, e Bartolomeo Mancuso, accusato di estorsione.

SCATTA L'OPERAZIONE DEI CARABINIERI, ARRESTI ECCELLENTI

I provvedimenti, firmati dal procuratore Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Salvo De Luca e dai pm Roberto Tartaglia, Amelia Luise e Annamaria Picozzi, sono stati eseguiti dai carabinieri. Sembra che Biondino negli ultimi mesi si fosse recato in Spagna alcune volte per organizzare la sua latitanza. Per quanto riguarda il nuovo pentito, Sergio Macaluso, è considerato uni dei vertici dello storico mandamento di Resuttana-San Lorenzo, non si sa come mai abbia deciso di diventare collaboratore di giustizia. Macaluso ha rivelato, tra l'altro, di aver partecipato alla riunione in cui il figlio dell'ex autista di Totò Riina sarebbe stato nominato capo. Il colpo portato dalle forze dell'ordine alla mafia palermitana è senz'altro importante e potrà avere conseguenze ancora più significative grazie al nuovo pentito. Quello che è impressionante constatare è che benché si tagli la testa alla piovra in continuazione con arresti eccellenti, da Totò Riina in giù, questa testa mostruosa continui a riformarsi all'infinito. Viene da chiedersi se ci sarà mai un giorno in cui i clan mafiosi finalmente non avranno più capi e quindi seguaci, ma al momento sembra ancora di essere lontani da quel giorno.

