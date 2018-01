Olivia Lua/ Pornostar trovata morta nella clinica di rehab: è la quinta attrice deceduta negli ultimi tre mesi

21 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Olivia Lua, pornostar trovata morta nella clinica di rehab

Negli ultimi tre mesi sono morte in circostanze misteriose cinque attrici a luci rosse negli Stati Uniti. A creare il giallo questo dato singolare, oltre che il messaggio a dir poco sibillino dell'ultima pornostar deceduta. Si chiama Olivia Lua, ma è più conosciuta con il nome d'arte di Olivia Voltaire. Su Twitter poche ore prima di essere trovata senza vita in un centro di riabilitazione di West Hollywood aveva scritto: «La sento ovunque. Non mi fa più paura». Stando agli accertamenti effettuati finora, sarebbe stata uccisa da un cocktail di farmaci e alcool assunto la sera stessa. L'agenzia LA Direct Models ha però messo in relazione la sua morte con gli altri quattro decessi poco chiari. Lo si apprende dal comunicato pubblicato: «Di recente sono stati fatti molti commenti sul numero di pornostar scomparse negli ultimi mesi. Con grande tristezza dobbiamo informare che la lista è aumentata. Olivia Lua è morta questa mattina».

OLIVIA LUA MORTA: QUINTA ATTRICE HARD SCOMPARSA IN TRE MESI

Derek Hay di LA Direct Models ha spiegato che Olivia Lua era in riabilitazione per una dipendenza non meglio precisata. «La famiglia e gli amici intimi nutrivano profonda preoccupazione per il numero di farmaci che le erano stati prescritti», ha spiegato Hay, secondo cui «se le medicine sono state mischiate a droghe o alcol, è probabile che siano la causa della sua morte». Olivia Lua era apparsa in diverse serie televisive, tra cui “Vixen” e “Hostel XXX”. Lo scorso aprile aveva sottoscritto un contratto con LADirect Models, ma dall'inizio di ottobre aveva deciso di curarsi entrando nella clinica di riabilitazione. Da tempo pubblicava tweet che preoccupavano fan e parenti. Qualche giorno fa, ad esempio, aveva scritto: «Nessuna persona viva può essere un angelo per sempre». Lei però è la seconda pornostar legata all'agenzia sopracitata che muore in meno di un mese: il 7 gennaio è accaduto a Olivia Nova, trovata morta nella sua casa di Las Vegas. «Ed è solo una coincidenza che le due modelle avessero lo stesso nome. Crediamo che non si siano mai incontrate».

