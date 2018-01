Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Gentiloni si candida a Roma 1 (21 gennaio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: continua la strage sulle nevi., Gentiloni si candida a Roma 1. Shutdown per l'amministrazione Trump. Torna in campo la Serie A di calcio (21 gennaio 2018).

21 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Paolo Gentiloni - La Presse

CONTINUA LA STRAGE SULLE NEVI

Continua anche in questo inverno la strage di sciatori sulle piste del Nord Italia. Uno sciatore di appena trent’anni ha perso la vita nel piemontese. Il ragazzo impegnato in una discesa a punta al Fraiteve ha perso il controllo degli sci ed è andato a sbattere contro una barriera in legno. Lo sciatore, un bolognese di origini siciliane, Giovanni Bonaventura, è spirato sul colpo e a nulla sono serviti i soccorsi immediatamente intervenuti. I carabinieri della locale stazione su disposizione della locale procura hanno sequestrato l’intero tratto di pista, allo scopo di verificare se la barriera dove ha terminato la corsa lo sciatore fossero state autorizzate.

GENTILONI SI CANDIDA A ROMA 1

Iniziano a formarsi le liste elettorali, soprattutto liste che devono garantire la rielezione dei big di partito. Oggi il premier uscente Paolo Gentiloni ha comunicato che si candiderà alla Camera nella circoscrizione Roma 1, un posto considerato "non sicuro" dagli addetti ai lavori. L’annuncio della scelta del premier è stato dato direttamente da Gentiloni, che ha anche confermato l’apparentamento del PD con la lista di Emma Bonino. Ai giornalistici che chiedevano come mai Gentiloni avesse scelto un collegio "non sicuro" il premier ha risposto che in quella parte di Roma vi è la sua vita civile, e che non ha voglia per questo di andare a cercare collegi di comodo in giro per l’Italia.

SHUTDOWN PER L'AMMINISTRAZIONE TRUMP

Scivolone dell’amministrazione di Donald Trump che nell’anniversario del suo primo anno alla Casa Bianca deve incassare il blocco del bilancio. Il rifinanziamento della legge finanziaria è stato infatti bloccato dai democratici, stante la volontà del presidente di tagliare alcune tutele economiche per i dreamers, i giovani immigrati portati negli Usa. La misura che è una misura voluta dai legislatori in caso di dissidi sul bilancio nazionale, di fatto bloccherà i fondi per i servizi non essenziali. Allo scattare dello Shutdown durissima reprimenda di Trump, che tramite alcuni twett ha accusato i democratici di foraggiare l’immigrazione clandestina a discapito della sicurezza degli americani. Lo shutdown si verifica quando il Congresso non approva la legge che rifinanzia le attività amministrative federali, l’ultimo scattato nel 2013 durò 16 giorni, e coinvolse quasi un milione di americani impiegati nel settore pubblico, essi furono messi momentaneamente in congedo straordinario senza paga.

NUOVI CASI DI VIOLENZA GIOVANILE

Sembra non trovare tregua la violenza tra gli adolescenti che in questi giorni colpisce senza soluzione di continuità in tutto il bel paese. Nuovo caso infatti in Campania dove un 19enne è stato accerchiato da una gang giovanile e picchiato senza apparente motivo, solamente l’immediato intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. I militari hanno fermato in tale contesto due giovanissimi di 15 e 16 anni, sul loro avambraccio un tatuaggio che li contraddistingueva come appartenenti ad una banda radicata in tutta la città, quella degli Hermano. Anche a Milano un fatto di cronaca, qui cinque adolescenti su un bus hanno insultato e spintonato un 56enne di cui non sono state rilasciate le generalità, l’uomo alla fermata ha estratto un coltellino e ha accoltellato uno degli aggressori, prima di essere fermato dagli uomini della polizia.

TORNA IN CAMPO LA SERIE A

Dopo quindici giorni di sosta torna in campo la Serie A con diverse partite interessanti. Si scende in campo alle 12.30 all'Atleti Azzurri d'Italia per Atalanta-Napoli. La squadra di Maurizio Sarri prova a sfatare la sua bestia nera che l'ha eliminata in Coppa Italia. Alle 15.00 diversi match interessanti, si giocano: Bologna-Benevento, Lazio-Chievo, Sampdoria-Fiorentina, Sassuolo-Torino, Udinese-Spal e Verona-Crotone. Alle 18.00 torna in campo il Milan di Gennaro Ivan Gattuso che va in casa del Cagliari reduce dalla contestatissima sconfitta contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Big match che chiude la giornata di oggi alle 20.45. Allo Stadio San Siro di Milano si gioca infatti un Inter-Roma decisivo per le ambizioni future delle due compagini.

GIORNATA DI VIGILIA PER LA JUVENTUS

La Juventus di Massimiliano Allegri giocherà domani la sua gara di Serie A al ritorno dopo la sosta. I bianconeri ospiteranno il Genoa di Davide Ballardini che hanno di recente battuto in Coppa Italia. I bianconeri hanno avuto un giorno in più per prepararsi e anche il vantaggio di sapere già il risultato del Napoli. Affronteranno i rossoblù senza Paulo Dybala, con Massimiliano Allegri che dovrà decidere se sostituirlo con Douglas Costa o Federico Bernardeschi. Alle dodici potrebbe però essere tutto più chiaro perché il tecnico sarà in conferenza stampa e racconterà il suo punto di vista di fronte a una partita che sicuramente sarà molto interessante e che vedrà un avversario pronto a lottare per il tutto per tutto e con poco da perdere in questa partita.

