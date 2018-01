Gianfranco Fini e i Tulliani a processo?/ Riciclaggio, Procura di Roma chiede rinvio a giudizio

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Gianfranco Fini e sua moglie Elisabetta Tulliani (oltre che per alcuni suoi familiari) per il reato di riciclaggio

Gianfranco Fini, in uno scatto (Wikipedia)

Gianfranco Fini e i Tulliani a processo. Come una bomba, nelle ultime ore è arrivata la notizia che la Procura di Roma ha deciso di rinviare a giudizio il 66enne ex parlamentare e la sua consorte, Elisabetta Tulliani (oltre che al padre Sergio e al fratello di quest’ultima, Giancarlo) ipotizzando il reato di riciclaggio legato alla oramai nota vicenda della compravendita di una casa a Montecarlo e che vede coinvolto anche Francesco Corallo, il cosiddetto “re delle slot machines” arrestato in passato per aver sottratto denaro al fisco italiano. Fini e la consorte sarebbero infatti coinvolti in una serie di operazioni finanziarie poco chiare che risalgono al 2008. In particolare, l’immobile di Boulevard Princesse Charlotte nel Principato, ricevuto dall’ex leader di Alleanza Nazionale come donazione ereditaria dalla contessa Annamaria Colleoni), era stato poi rivenduto a una società off-shore, la Printemps, che, tuttavia, era riconducibile a Giancarlo Tulliani, peraltro a sua volta già inquilino della stessa casa: il cognato di Fini avrebbe inoltre acquistato l’immobile con i soldi dello stesso Corallo, grazie alla creazione di un’altra società offshore ad hoc, la Timara. Secondo i giudici, a fronte di una spesa di circa 330mila euro, la vendita della casa fruttò così ai diretti interessati più del quadruplo, ovvero un milione e 360mila euro.

I REATI CONTESTATI DAI PM ROMANI

All’epoca dei fatti, va ricordato che Gianfranco Fini parlò della vicenda dicendosi estraneo ai fatti, dato che la compravendita sarebbe stata effettuata senza che lui ne fosse a conoscenza e quello che è stato a suo tempo uno storico alleato di Silvio Berlusconi ebbe anche a dire di essere stato “un co***ne, ma non certo un corrotto”. La pensano diversamente i pm romani che hanno chiesto che fossero mandati a processo lui e i Tulliani, oltre ad un altro ex parlamentare di AN (Amedeo Laboccetta) e lo stesso Corall, per un totale di dieci persone: per alcuni di loro, si configurerebbe il reato di associazione a delinquere. Stando a quanto si apprende, inoltre, la Procura della Capitale pare essere convinta che Fini e la consorte abbiamo messo a disposizione i conti corrrenti delle suddette società off-shore per “ricevere ingenti somme di denaro” da un altro conto corrente che porterebbe dritto dritto al “re delle slot machines”. Non solo: a carico di Fini ci sarebbero delle accuse di riciclaggio relative ad altre vicende, oltre all’impiego di soldi illeciti per l’acquisto del famoso appartamento di Montecarlo.

