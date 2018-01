METRO M2 CHIUSA/ Atm news, linea verde sospesa tra Garibaldi e Cadorna per malore passeggero (ultime notizie)

22 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Metro M2 chiusa (LaPresse)

Primo giorno della settimana e nuovo disagio sul servizio metropolitano a Milano: la circolazione della Metro M2 al momento è sospesa tra le stazioni di Garibaldi e Cadorna (assieme a Centrale le due più importanti stazioni ferroviarie, oltre che metropolitane, della città di Milano ndr) pare per prestare soccorso ad un passeggero colto improvvisamente da un malore. Dopo le prime informazioni fornite dagli utenti sui social di Atm_informa, è la stessa azienda dei trasporti milanese a spiegare con un comunicato ufficiale: «La circolazione della linea M2 e’ sospesa tra le stazioni di Garibaldi FS e Cadorna FN per prestare soccorso un passeggero colto da malore. In superficie e' attivo collegamento bus sostitutivo, gli assistenti alla clientela indicano come raggiungere le fermate». Questa volta non vi sono dunque disposizioni di pubblica sicurezza per eventuali allarmi bomba, come invece molto spesso accade specie nelle ore di punta presso le linee della metro milanese: si tratta di un malore di un utente, tra le stazioni di Cadorna, Lanza, Moscova e Garibaldi forse addirittura passeggero di un convoglio.

#M2: sospesa tra Garibaldi FS e Cadorna FN (assistenza a passeggero colto da malore). Regolare sulle altre tratte. Seguono aggiornamenti. — ATM informa (@atm_informa) 22 gennaio 2018

DISAGI ANCHE PER LA LINEA BUS 58

Inevitabili le sospensioni del servizio in quel tratto, l’Atm segnala che in direzione Cologno (a nord) e Assago (a Sud), non si ferma il traffico in entrambe le direzioni se non appunto nel tratto centrale tra le due stazioni che nella prossima mezz’ora dovrebbe, salvo problematiche aggiunte, riprendere gradualmente pieno servizio. Nel frattempo sono stati mandati in servizio dei bus sostitutivi in arrivo proprio per la tratta non servita dalla metro, in aggiunta ai mezzi di superficie già presenti in quell’area. È invece ripreso senza problemi il servizio fino ad un’ora fa “intasato” del bus 58, proprio a ridosso della stazione Cadorna. In sostanza, per un incidente tra mezzi privati in Via San Vittore, la linea dell’autobus che da lì deve passare per arrivare in zona Cadorna ha subito notevoli rallentamenti fino alla deviazione decisa da Atm. «Cadorna M1 M2: devia da vle di Pta Vercellina a via Minghetti (urto tra mezzi privati in via San Vittore)», informava Atm prima di risolvere il problema con la rimozione dei mezzi incidentati.

