Suicida il padre accusato di stupro della figlia/ Cassino, impiccato in chiesa dopo tema italiano della 14enne

Si è suicidato il padre accusato di stupro della figlia: Cassino, la 14enne ne aveva scritto nel tema di italiano. La denuncia, il comportamento della madre e il tragico epilogo

22 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Suicida il padre accusato di stupro della figlia

Alla fine si è impiccato l’uomo accusato dalla figlia di averla stuprata “per oltre 6 mesi”: la ragazzina 14enne di Cassino ne aveva parlare durante un tema in classe e il caso ieri era montato a livello nazionale. Questa mattina l’ennesima tragica notizia in questa famiglia sconvolta già dalle ricostruzioni della stampa di queste ultime ore: l’uomo, un 53enne agente di polizia penitenziaria, si sarebbe impiccato all’interno di una vecchia chiesa in località Castello, nel centro storico di Roccasecca. Questa mattina i principali quotidiani locali e nazionali avevano iniziato a presentare il caso esploso ieri con alcune testimonianze e racconti anche sulle presunte “colpe” della madre che avrebbe saputo degli istinti perversi del marito e per questo raccomandava alle quattro figlie di non rimanere mai sole con lui. Sono ovviamente tutte ricostruzioni senza la certa conferma dei diretti interessati e neanche degli inquirenti, dunque vanno prese con le “pinze” fino ad eventuali conferme in sede processuali: di certo però, il gran circo mediatico creatosi su una storia orrenda come quella di Cassino, potrebbe aver portato l’uomo a decidere di non volere più rimanere di fronte alle sue presunte responsabilità e quindi all’ancor più tragico suicidio.

LA FIGLIA LO AVEVA ACCUSATO NEL TEMA IN CLASSE

Tutto era nato da un innocuo tema in classe: «Racconta quello che, a parole, non riesci a dire a tua madre», citava il titolo. E la ragazzina 14enne di Cassino ha detto tutto: «Sono stata stuprata da papà, la prima volta fu un giorno in cui non mi sentivo molto bene e non sono andata a scuola. Così, ogni volta che rimanevamo io e lui da soli, a casa, anche per 5 minuti, risueccedeva». In tutto sarebbero durate almeno sei mesi le presunte violenze raccontare dalla ragazzina prima nel tema, poi al prof italiano shoccato e poi ancora agli inquirenti avvertiti dal Preside del suo Istituto Tecnico. Alcuni mesi di indagini, i riscontri investigativi e la decisione di interrogarlo ieri mattina: al giudice l’uomo, che pare avesse problemi sul luogo di lavoro anche per la ludopatia, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato ordinato il suo allontanamento forzato da casa. Una delle altre sorelle della 14enne - la 20enne che potrebbe avere subito in passato lo stesso “trattamento” da parte del padre, ha raccontato al Gip (come riporta Il Messaggero) «Giulia (nome di fantasia, ndr) raccontò, in quell'occasione, di aver subito il primo approccio dal padre un giorno di maggio, giorno in cui era rimasta a casa, da sola insieme al padre che, infilatosi nel suo letto, consumò con lei il primo rapporto. Non aveva la forza di confessare, a voce, il suo dramma perché non aveva il coraggio e, soprattutto, per non rovinare l'armonio famigliare». La madre agli inquirenti invece avrebbe precisato che dopo quei fatti l’uomo le aveva promesso che non l’avrebbe fatto mai più: ora non avverrà così, ma per un motivo tragicamente ben diverso…

