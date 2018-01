Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: D'Alema preoccupato per la deriva fascista (22 gennaio 2018)

DECAPITATA LA NUOVA MAFIA

Importante operazione delle forze dell'ordine, che hanno di fatto spezzato sul nascere la volontà di cosa nostra di riorganizzarsi. A finire in manette cinque persone, tra di essi il figlio dell'autista del capo storico di cosa nostra, Salvatore Riina, il giovane Giuseppe Biondino. Una parte importante all'interno dell'operazione é stata espletata dal pentito Sergio Macaluso, l'ex boss di Resuttana. Macaluso ha collaborato con gli inquirenti, in quanto dopo essere stato arrestato si è sentito abbandonato dall'organizzazione criminale. Oltre a Biondino a finire in galera anche Francesco Lo Iacono figlio del capo storico del mandamento di Partinico, gli inquirenti hanno dovuto anticipare l'operazione, in quanto lo stesso Lo Iacono stava per darsi alla latitanza, fuggendo in macchina alla volta della Germania.

D'ALEMA PREOCCUPATO PER LA DERIVA FASCISTA

Si dice molto preoccupato per la deriva neo fascista che la Repubblica sta prendendo, Massimo D'Alema il leader storico del partito democratico, ultimamente in netto contrasto con la dirigenza di Matteo Renzi. Per D'Alema il problema principale è la confusione ingenerata dall'ex sindaco di Firenze, quest'ultimo voleva stravolgere la costituzione, perdendo però di vista i principi fondanti della carta. Interessante anche il concetto espletato a Lucia Annunziata sulla pericolosità del movimento cinque stelle, il partito di Grillo non è secondo l'ex presidente del consiglio il pericolo più grosso, stante le derive fasciste che percorrono la base della lega Nord. Pieno appoggio inoltre a Grasso, con il presidente del senato indicato come il vero super partes di questa contesa elettorale.

GRAVE INCIDENTE FERROVIARIO

Un grave incidente ferroviario è avvenuto alla stazione di Carnate in provincia di Monza. Erano le 18.30 quando un 35enne di origini Nord africane, di cui non sono state rilasciate le generalità, ha cercato di salire su un treno regionale, non però dalle porte bensì dal finestrino. L'uomo durante l'operazione è scivolato dopo aver perso la presa, finendo sotto il convoglio. Immediatamente fermato il treno ed intervenuti i soccorsi al 35enne sono state amputate entrambi gli arti inferiori. Sull'episodio indagano i militari della locale stazione dei carabinieri, gli investigatori sono orientati su una "bravata", già segnalata altre volte dal personale viaggiante.

NAPOLI ANCORA PRIMO

Dopo la sosta atipica del post Natale ritorna in campo il massimo campionato di calcio. Ha esordito il capolista Napoli, che a Bergamo ha conquistato, in una contestata partita, tre punti pesantissimi contro l'Atalanta. Gli orobici hanno espresso un buon gioco, ma sono stati puniti da un goal di Mertens, da sottolineare comunque che il giocatore partenopeo è partito in leggero fuorigioco. Nelle altre partite del pomeriggio spicca la vittoria del Lazio sul Chievo e quella della Sampdoria sulla Fiorentina, in quest'ultimo match vero mattatore della gara Quagliarella, con l'ex Juve autore di una tripletta. Completano le gare delle ore 15.00 i match Sassuolo-Torino 1-1, Udinese-Spal 1-1, Verona-Crotone 0-3 e Bologna-Benevento 3-0. Alle 18.00 il Milan vince in rimonta a Cagliari col risultato di 2-1, mentre termina 1-1 il posticipo Inter-Roma.

SERIE A, LA JUVENTUS CONCLUDE LA GIORNATA DI CAMPIONATO

Stasera si conclude la giornata di campionato aperta ieri con la gara Juventus-Genoa. I bianconeri di Massimiliano Allegri ospitano all'Allianz Stadium i rossoblù di Davide Ballardini. C'è grande voglia di rispondere al Napoli di Maurizio Sarri che con una vittoria si è portato a +4. Serve un successo per rimanere attaccati agli azzurri e tornare quindi sotto di una sola lunghezza. La formazione della Juventus è già fatta con un unico dubbio davanti sul chi dovrà prendere il posto dell'infortunato Paulo Dybala. Insieme a Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain in attacco ci dovrebbe essere uno tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Staremo a vedere se i bianconeri sapranno rispondere al Napoli.

MERCOLEDÌ TORNANO IN CAMPO LE ROMANE

Dopo la sosta è il momento per tornare subito a giocare in Serie A con le capitoline che saranno in campo già mercoledì sera. Le due compagini devono infatti recuperare una partita che permetterà loro di fare eventualmente un altro passo in avanti in classifica. La Lazio di Simone Inzaghi ospita l'Udinese mentre la Roma di Eusebio Di Francesco andrà in casa della Sampdoria. Piccola curiosità per i giallorossi che domenica poi saranno a campi invertiti di nuovo contro il club blucerchiato allenato da Marco Giampaolo. C'è l'obiettivo di scendere in campo per fare tre punti anche se Udinese e Sampdoria non staranno di certo a guardare, perché hanno anche loro obiettivi precisi in classifica e non possono lasciarsi scivolare punti in classifica.

