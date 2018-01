CASERTA: UCCIDE LA MOGLIE, SPARA DAL BALCONE E SI SUICIDA/ Bellona, parla l’amico di Davide Mango

Davide Mango uccide la moglie, spara dal balcone e si suicida: far west nel Casertano, a Bellona. Parla l'amico, "ha sparato in strada e nel bar, come impazzito": ultime notizie e novità

23 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Spara dal balcone e si uccide nel Casertano (LaPresse)

L’epopea di Davide Mango è finita ieri notte con l’ultimo tragico epilogo di una scena di continuo far west in piena città, a Bellona nel Casertano. Ha sparato e ucciso la moglie, ha colpito 5 passanti sparando all’impazzata dal balcone e dopo, al culmine delle trattative estenuanti con gli inquirenti e gli esperti in questi casi, ha preso la pistola e si è ucciso con un rumore sordo che i presenti non dimenticheranno mai (qui tutta la ricostruzione dei fatti tragici di ieri sera). Famiglia distrutta, una 14enne sotto choc che è riuscita a scappare dopo aver visto la madre stramazzare a terra uccisa dalla follia ancora misteriosa del padre. Davide Mango, per l’appunto, pare essersi impazzito tutto d’un colpo o almeno così sembra dopo le prime ricostruzioni di vicini e amici. In particolare, ha offerto ai carabinieri di Bellona la sua testimonianza l’amico Vincenzo, militante di Forza Nuova di cui anche Mango faceva parte: «Davide si è fermato con la sua auto davanti al bar nei pressi di casa sua, imbracciava un fucile; è entrato nel locale e ha sparato verso il barista rimasto ferito. Poi è uscito e ha sparato ad una donna, quindi è salito a casa e ha esploso diversi colpi contro la moglie. E' uscito sul balcone sparando a chiunque gli capitasse sotto tiro». La scena di far west poi è continuata fino a che lo stesso Mango non ha messo fine alla propria vita, senza che nessuno - neanche il padre giunto per convincerlo - sia riuscito fermarlo.

FORZA NUOVA: “NOSTRO SOSTENITORE, NON MILITANTE”

«Pur esprimendo tutta la nostra tristezza per l'accaduto, è giusto precisare che Davide Mango è stato sì per un periodo nostro sostenitore ma mai militante attivo», si difende Forza Nuova dopo che in tanti avevano iniziato ad accusare il movimento politico neofascista di essere in qualche modo “responsabile” della follia aggressiva di questo individuo ancora “misterioso” per gli inquirenti. Evidentemente il movimento politico non può avere voce in capitolo in una scelta così orrenda e folle di mettere fine alla propria famiglia, alla propria vita e rischiando di compiere una strage cittadina: lo ricorda dunque Forza Nuova, con una breve nota diffusa su Facebook questa mattina. «"I suoi rapporti con Forza Nuova si limitavano al presenziare a qualche cena di finanziamento; non ha mai agito ne' fatto parte dei quadri militanti. Detto ciò è giusto precisare che si parla di un periodo di tempo superiore ai 6 anni trascorsi. Che non si usi una tragica vicenda personale per tirare fango e menzogne su tutto il Movimento e su tutti i nostri Militanti».

© Riproduzione Riservata.