GIAPPONE, ERUZIONE VULCANO KUSATSU-SHIRANE/ Esplode la montagna: valanga e rocce roventi sulle piste da sci

Giappone, eruzione vulcano Kusatsu-Shirane: una montagna a nord-ovest di Tokyo è letteralmente esplosa. Il bilancio, per ora, parla di un morto e diversi feriti.

Vulcano, immagini di repertorio (Foto da Pixabay)

In Giappone è avvenuta l'eruzione del vulcano Kusatsu-Shirane, 2.171 metri di altezza, situato a nordovest di Tokyo. Ne danno notizia le autorità locali, sottolineando come l'eruzione abbia portato alla morte di una persona e al ferimento di altre 11. Il bilancio è purtroppo provvisorio, ma ad essere coinvolte nell'eruzione sono stati i malcapitati che al momento dell'esplosione si trovavano tra le piste da sci e la cabinovia. Proprio la cabinovia è stata centrata in pieno dalle rocce infiammate scaturite dall'eruzione, che hanno rotto il vetro del mezzo di trasporto comportando - secondo quanto riferiscono i media locali - il ferimento grave di 5 persone. Feriti anche 6 militari, impegnati in quel momento in un'esercitazione sulla pista da sci. I componenti dell'esercito sono stati travolti da una valanga staccatasi dalla montagna proprio a causa dell'improvvisa eruzione del Kusatsu-Shirane.

ALLERTA IN TUTTO IL GIAPPONE

Quello dei vulcani attivi è un problema non di oggi per il Giappone visto che il Paese deve fare i conti con 110 vulcani attivi e ne monitora in particolare 47 quotidianamente. Soltanto nel settembre 2014, 63 persone sono rimaste uccise a Mount Ontake, il peggiore disastro vulcanico nel Giappone degli ultimi 90 anni. L'eruzione del Kusatsu-Shirane è avvenuta intorno alle ore 10 locali e ha indotto l'Agenzia meteorologica nipponica ad elevare l'allerta vulcano a livello 3 su una scala di 5 in tutto il Paese. Testimoni raccontano di aver avvertito un forte boato e di aver visto sollevarsi dalla montagna subito dopo una nuvola di fumo. Un funzionario dell'agenzia meteorologica giapponese, come riporta Repubblica, ha dichiarato:"Sulla base di varie misurazioni, possiamo dire che la montagna sembra essere esplosa, ma stiamo ancora cercando di confermare i fatti sul terreno".

© Riproduzione Riservata.