Giuseppe ‘Nino’ Sgarbi, papà di Vittorio/ Morto il maestro d’arte e cultura nei cenacoli della sua casa-museo

Giuseppe "Nino" Sgarbi, il papà di Vittorio ed Elisabetta, è morto a 97 anni: farmacista e grande appassionato di arte e cultura, "maestro" nei cenacoli della sua casa-museo

23 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Giuseppe e Vittorio Sgarbi (Instagram)

All’età di 97 è morto questa mattina il grande Giuseppe Sgarbi (netto Nino), padre del celebre critico d’arte e politico Vittorio: era malato da tempo ma non era “attesa” la sua dipartita in questo periodo, tanto da lasciare sotto choc l’intera famiglia (Vittorio e la sorella Elisabetta), legatissimi a quel padre da cui hanno imparato tanto, se non tutto. Era un farmacista, ma era soprattutto un grande appassionato di arte e cultura: aveva scritto molti romanzi e l’ultimo è addirittura in uscita a giorni - il prossimo 8 febbraio per Skira - e si intitolerà “Il canale dei cuoi”. Storie della campagna veneta, di tempi che non ci sono più e di legami forti del passato in questo presente rapido e “disgregante”: dalla famiglia con la moglie Caterina “Rina” Cavallini e i figli adorati, fino alla propria terra e alla propria patria. Nino e Rina: i famosi figli Sgarbi a questa coppia vulcanica e appassionata di cultura devono tantissimo, come si osserva nel messaggio pubblicato poco fa su Instagram dall’agenzia stampa che cura gli interessi di Vittorio Sgarbi. «Il management, la segreteria e i collaboratori, danno l’addio al padre di Vittorio ed Elisabetta Sgarbi, grande narratore di storie scomparso oggi all’età di 97 anni».

I ROMANZI E I CENACOLI

Nino Sgarbi è stato amatissimo non solo dalla famiglia ma anche da rispettabili esponenti della cultura italiana: della sua farmacia e della sua casa di Ro Ferrarese trasformata in cenacolo di intellettuali artisti. Qualche nome? Giuseppe Bassani, Valerio Zurlini, Alberto Moravia, Umberto Eco, Federico Zeri, Pier Vittorio Tondelli, come ricorda il Corriere della Sera, giusto per citarne alcuni. Storie intriganti, racconti appassionanti e dialoghi intensi sui cambiamenti in Italia, le dinamiche politiche, storiche e culturali. Da lì Vittorio ha tratto di certo la verve e la grande capacità anche provocatoria di parlare di tutto con competenza e “vigore” (anche troppo, aggiungiamo!). Quando aveva 93 anni, la figlia Elisabetta “costrinse” papà Giuseppe a scrivere tutti quei dialoghi pazzeschi avuti nella sua casa-museo: come scrive il Corriere, nacquero quattro romanzi in cinque anni, tutti editi da Skira. «Lungo l’argine del tempo (2014, Premio Bancarella Opera Prima e Premio internazionale Martoglio); Non chiedere cosa sarà il futuro (2015); Lei mi parla ancora (2016, Premio Riviera delle Palme), struggente, appassionata elegia dedicata alla sua «Rina». Fino all’ultimo Il canale dei cuori».

