Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 23 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 10/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 23 gennaio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.10/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

23 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Il concorso di Superenalotto, Lotto e 10eLotto di questa sera è già pronto a regalare premi e felicità a tutti i giocatori che raggiungeranno il primo posto sul podio delle vincite. La prima estrazione settimanale apre i battenti a tre nuovi appuntamenti con i giochi Sisal ed a tutti i premi che verranno distribuiti nel corso delle diverse serate. Intanto le statistiche accendono i riflettori sugli ultimi vincitori, che hanno contribuito a rendere fortunata la provincia di Vicenza ed il 10eLotto. Il bottino più generoso dei giochi Sisal è stato infatti registrato dal cugino del Lotto, grazie ad un fortunello di Altavilla Vicentina che ha centrato 100 mila euro in premio con un 9 Oro. Secondo posto invece per la provincia di Udine e Torino: due vincite gemelle sono state centrate a Treppo Carnico e nel capoluogo piemontese grazie ad un 9 con opzione Oro e per un valore di 50 mila euro cadauno. In totale, il gioco ha invece premiato gli appassionati con oltre 25 milioni di euro, contro i più di 247 milioni registrati dall'inizio di quest'anno. Il Lotto vede invece vincente la provincia di Brescia, grazie ad un giocatore di Corte Franca. Una quaterna, quattro terni e sei ambi su Firenze hanno permesso al fortunello in questione di portarsi a casa 65 mila euro. Ed è sempre la ruota di Firenze a premiare un vincitore di Catania, grazie ad un premio di 64.700 euro, mentre a Biella sono state registrate due vincite da 64.500 euro e 60 mila euro, centrate su Tutte le Ruote.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ed il nuovo concorso di questa sera apriranno le porte ad un nuovo appuntamento ricco di premi e sorprese. Rimane infatti da scoprire quali saranno i vincitori di oggi, così come i premi che verranno messi in palio per tutte le regioni italiane. Alcuni appassionati sono tuttavia in ritardo e non hanno ancora registrato la propria schedina, forse per via della difficoltà di individuare dei numeri che riescano a convincerli. La nostra Rubrica si lancia ancora una volta in aiuto degli appassionati più indecisi e vi propone una combinazione da giocare, nella speranza ovviamente che sia vincente. La smorfia napoletana ci aiuterà oggi ad approfondire una notizia che ci porta fino in India, dove un controllore ed un autista di autobus si sono ritrovati al centro di una polemica accesa. Il dipartimento dei Trasporti ha infatti incaricato gli Ispettori di fermare la corsa del mezzo su cui si trovavano entrambi i protagonisti, per i dovuti controlli dei biglietti. La presenza di un piccione di proprietà di uno dei passeggeri e sprovvisto di dovuto biglietto, ha comportato una lite fra il controllore ed uno degli Ispettori: quest'ultimo ha imputato infatti al collega l'errore di non aver emesso regolare ticket al proprietario del volatile. Cosa ne pensa la smorfia: abbiamo l'autobus, 26, il controllore, 15, il piccione, 42, il passeggero, 56, e la corsa, 77. Come Numero Oro scegliamo invece il biglietto, 22.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Ancora nulla di fatto per il SuperEnalotto ed il suo Jackpot, rimasto nascosto anche nell'ultima estrazione. Il concorso di questa sera potrebbe tuttavia permettere al gioco Sisal di cambiare le aspettative di chi ha già perso le speranze. Tanti giocatori sono invece già pronti ad essistere al nuovo concorso, soprattutto perché rimangono in ballo anche i premi di tutte le quote minori del gioco Sisal. L'ultimo appuntamento ha visto salire sul primo posto del podio i quattro giocatori che hanno indovinato il 4+, con un premio da quasi 43 mila euro. Al secondo posto invece i sei appassionati che hanno centrato il 5 e che hanno conquistato gli oltre 36 mila euro in premio. Si passa poi al premio da 3.157 euro messo in palio dal 3+ e distribuito a 96 vincitori, contro i 521 giocatori che invece hanno realizzato il 4, del valore di 428,37 euro. Sale rispetto all'estrazione precedente il premio del 3, fino a quota 31,57 euro: i vincitori sono stati 21.353. I biglietti vincenti che hanno invece registrato il 2 sono stati 344.520, mentre il premio ammonta a 6,09 euro. La più piccola delle quote standard prende quindi ancora una volta le distanze dalla gemella Superstar, che rimane ancorata ai 5 euro: i vincitori dello 0+ sono stati 23.316. L'1+ è stato invece centrato da 9.445, a cui va il premio da 10 euro a testa, mentre i 100 euro previsti dal 2+ sono stati regalati a 1.394 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto hanno già avviato il conto alla rovescia: il Jackpot verrà assegnato ad un fortunello? Il concorso di questa sera riaccende i dubbi a tutti gli appassionati del gioco Sisal, che intanto si sono dati da fare nel registrare le proprie schedine ed individuare progetti validi su cui investire in caso di vincita. I giocatori più previdenti hano infatti già pensato a come comportarsi nello step successivo al taglio del traguardo, mentre altri navigano ancora in alto mare. Una possibile soluzione vi viene offerta dalla nostra Rubrica, che grazie a KickStarter ha trovato un valido progetto di interesse pubblico. Si tratta infatti di Avya, un dispositivo portatile per un inalatore ricaricabile e dotato di una batteria di grande durata. Avya aiuta infatti a pulire le cavità nasali in caso di congestione e raffreddamento, semplicemente grazie alla potenza delle particelle saline e ad un umidificatore efficace per la cura della persona. L'iniziativa ha già conquistato un nutrito gruppo di utenti, tanto che il goal di oltre 20 mila euro è già stato quintuplicato. Mancano però ancora 51 giorni di tempo prima che l'asta venga conclusa, mentre ancora pochi minuti prima di conoscere i numeri vincenti di questa sera. Siete già pronti?

