TERZA GUERRA MONDIALE/ La popstar Hyon ambasciatrice della pace?

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie: la popstar Hyon ambasciatrice della pace? L'artista nordcoreana nella delegazione per le Olimpiadi ha già stregato la Corea del Sud

23 gennaio 2018 Fabio Belli

Hyon nel suo video musicale

E' la popstar Hyon l'asso di Kim Jong Un per trovare la distensione tra le due Coree in occasione delle Olimpiadi? Hyon Song-wol, questo il nome completo della cantante, si è già presentata al Sud assieme alla delegazione già inviata da Pyongyang in vista degli incontri e delle iniziative previste per Pyeongchang 2018. E la sua risposta al K-Pop sudcoreano non si è rivelata altrettanto scanzonata e colorata, ma ha rappresentato senz'altro una ventata di novità rispetto a quella che è l'immagina della musica nordcoreana. Certo, anche Hyon non è di certo avara nel lesinare secchiate di propaganda, col video della sua canzone più famosa che la mostra andare in fabbrica a servire la patria per rendere orgoglioso il leader Kim Jong Un. Ma al di là degli obiettivi di propaganda, la presenza di Hyon rappresenta un'apertura impensabile fino a poco tempo fa.

HYON ANCHE A CAPO DELLE BALLERINE MORANBOGN

Difficile dire se la cantante pop nordcoreana possa essere considerata una vera e propria ambasciatrice della pace in vista dei rapporti che Corea del Nord e Corea del Sud saranno chiamate a intrattenere in vista delle Olimpiadi. Nonostante questo, sicuramente le esibizioni artistiche che Pyongyang ha pianificato con l'invio della sua delegazione prima e dopo l'inizio delle Olimpiadi invernali a Pyeongchang ha rappresentato un elemento che la comunità internazionale possa essere di distensione, con la paura sempre imminente di un attacco da una o dall'altra parte tra Corea del Nord e Stati Uniti. Si esibiranno anche le Moranbong, gruppo di ballerine e cantanti inviate dal leader Kim Jong Un in Corea del Sud e capeggiate sempre da Hyon Song-wol, che vedrà dunque moltiplicarsi le sue responsabilità durante il viaggio al Sud.

