Valanghe sulle Alpi/ Video, allerta in Alto Adige e Valle d’Aosta: evacuato hotel sotto la neve a Vallelunga

Allarme valanghe sulle Alpi: video e ultime notizie, allerta in Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte, Valtellina e Svizzera. Evacuati turisti in hotel a Vallelunga (Bolzano)

23 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Allarme valanga sulle Alpi: hotel evacuato a Vallelunga (Bolzano)

Non è certo solo di oggi l’emergenza neve e l’allerta valanghe sulle Alpi, ma è di certo in questa giornata che l’allarme si allarga di fatto a tutte le località ad una certa altura che vedono lo staccarsi di grossi blocchi di neve con l’apprensione per possibili valanghe che nelle ultime ore già si sono presentate senza fare per ora grossi danni. L’incubo però persiste anche perché le temperature si sono alzate e l’alta quantità di neve caduta nei giorni precedenti mette a serio rischio larghe parti di Valle d’Aosta, Piemonte, Valtellina, Alto Adige e ovviamente anche i versanti francesi, svizzeri e austriaci della grande catena alpina. Una valanga di grandi dimensioni ha interrotto già da diverse ore la statale 659 della valle Formazza tra Chiesa e San Michele, frazioni di Formazza, paese più a nord dell'Ossola, senza per fortuna colpire persone o case. Sono in corso però le operazioni di ripristino del normale traffico e assistenza alla popolazione rimasta isolata: stesso destino per alcuni paesi in Alta Valtellina e ovviamente nelle strade da Aosta verso il Monte Bianco e il Cervino. Ma in queste ore la situazione che tiene maggiore considerazione per l’allerta valanghe è certamente quella di Vallelunga in provincia di Bolzano (ne parliamo qui sotto approfonditamente) e l’enorme slavina invece staccatasi a Zermatt. Come si può vedere dal video qui sotto, una grossa massa di neve si è staccata poche ore fa nella cittadina turistica, senza fare vittime ma riportando grande spavento e danni alle strutture in ingresso della vallata.

#Valanga nella localita' turistica svizzera di #Zermatt. Il pericolo per valanghe nelle #Alpi rimane oggi massimo soprattuto nell'#AltoAdige, dove oltre 70 turisti sono stati evacuati con 5 elicotteri. VIDEO: Zermatt Kaffee Rösterei#neve #maltempo #23gennaio pic.twitter.com/QXJWbpkGOd — meteo & radar (@meteoeradar) 23 gennaio 2018

EVACUATI TURISTI IN ELICOTTERO A VALLELUNGA

Il pericolo valanghe nel nord ovest dell'Alto Adige è stato classificato "molto forte" di grado 5, il massimo della scala che parte da 0: la situazione di più alto pericolo riguarda il paesino di Vallelunga, vicino a Bolzano. Qui infatti l’hotel Langtauferer Hof è stato travolto dalla neve nelle ultime ore, minacciando gran parte dell’edificio da una possibile seria valanga da qui fino alla serata di oggi: necessario l'intervento degli elicotteri dell'esercito, la zona è infatti isolata piena di turisti. Per questo motivo, dopo mezzogiorno sono cominciate le operazioni di soccorso dei tanti turisti, circa un centinaio, intrappolati in mezzo alla neve e sotto una “pendente” slavina che potrebbe cadere da un momento all’altro. «Complessi gli interventi. Il pericolo valanghe, nella zona, è di grado 5, non accadeva da 10 anni», spiega Christian Auer, ispettore capo dei vigili del fuoco di Bolzano. Sono stati implicati in tutto 5 elicotteri che da ore fanno la spola verso Bolzano e Vallelunga per trasportare tutti gli isolati dell’hotel turistico; inoltre, presso il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è stato istituito un centro operativo che coordina l'evacuazione. Chiudiamo il capitolo emergenze con quanto successo ancora ieri in Valle D’Aosta, dove una grande slavina è caduta sulla strada regionale numero 28, all'altezza del comune di Oyace (Aosta), nella zona del Grand Combin. «È una slavina di grandi dimensioni. Ha sfiorato una casa e la vicina stalla. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto», spiega il sindaco di Oyace Remo Domaine. La valanga ha sfiorato una casa e una stalla ma per fortuna non ha colpito nessuno, sfiorati miracolosamente dal grande ammasso di neve.

Elicottero ?? dei @_Carabinieri_ in volo sopra l'Alta Val Venosta. Iniziate in #AltoAdige le operazioni per evacuare 100 turisti rimasti isolati dalla neve ????? a Vallelunga. In corso sopralluogo di @ArnoKompatscher la situazione aggiornata --> https://t.co/NFjuHyeYdY pic.twitter.com/kOYYY0Sn0h — ProvinciaBolzano (@ProvinciaBZ) 23 gennaio 2018

