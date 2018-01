16enne scomparso, morto su binari a Casoria/ Napoli, Ciro Ascione non si è suicidato: incidente o aggressione?

16enne scomparso a Napoli, trovato morto sui binari della stazione di Casoria: ultime notizie, "Ciro Ascione non si è suicidato". La procura insiste o sull'incidente tragico o sull'omicidio

24 gennaio 2018 Niccolò Magnani

16enne scomparso a Napoli, trovato su binari a Casoria

Si chiama Ciro Ascione e da 4 giorni il 16enne originario di Arzano (Napoli) era scomparso senza lasciare alcuna traccia di sé: ora è stato trovato ma nel peggior modo possibile. Il suo cadavere è stato infatti rinvenuto sui binari della stazione di Casoria, aprendo definitivamente il mistero sul giallo della sua scomparsa. La scorsa settimana Ciro, 16 anni e una quotidianità descritta normale e serena dai suoi amici e famigliari, era stato a Napoli dove da qualche tempo frequentava una ragazza più giovane di lui: era partito dai Quartieri Spagnoli la sera di sabato scorso per tornare a casa e attorno alle 20.30 aveva telefonato alla madre per avvisare di star rientrando a casa. Avrebbe dovuto prendere la metro verso Stazione Centrale e da lì poi il treno per tornare ad Arzano. Da quel momento in poi, il buio più totale con la scomparsa senza lasciare ogni tipo di contatto o indizio: come riporta Il Mattino, « alcune telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre usciva dalla stazione della metropolitana e percorreva la galleria Garibaldi. Nella stazione centrale, però, non sarebbe mai entrato: non comparirebbe in nessuna delle tre telecamere posizionate agli ingressi e al binario da dove avrebbe dovuto prendere il treno».

FIACCOLATA AD ARZANO, “VERITÀ PER CIRO”

Ma dunque, cosa è successo davvero per quel povero ragazzo napoletano? Secondo la Procura che indaga sulla sua morte non vi sarebbero gli estremi per confermare la tesi del suicidio, che dunque al momento viene scartata: la famiglia, gli amici e la stessa fidanzatina non credono per nulla alla possibilità di un gesto suicida. Secondo invece un primo esame sul cadavere ritrovato, ci sono parecchie ferite e contusioni che possono essere compatibili con una caduta dal treno: come invece spiega Repubblica Napoli, «il filmato delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana. Ciro era stato ripreso infatti mentre scendeva dalla metro alla stazione centrale di Napoli. E un altro video lo inquadra mentre sale sul treno regionale per Casoria». Resta il giallo con due possibili ipotesi al momento rimaste in piedi: un fatale e tragico incidente, come un cattivo funzionamento del sistema di sicurezza delle porte; oppure un omicidio frutto magari di una brutale aggressione, come tante se ne vedono da tempo contro ragazzini giovanissimi in quel di Napoli e periferia. Pare infatti, riporta La Stampa, che nei giorni scorsi sia giunta una telefonata anonima che avrebbe annunciato la morte del ragazzo, poi tragicamente tristemente avvenuta per davvero. «Basta con i silenzi è arrivato il momento di fare rumore», scattata subito sui social la volontà di chiedere verità per la morte di Ciro; per questo, è prevista stasera una fiaccolata ad Arzano con tutta la comunità che si stringerà attorno alla famiglia dopo il grave e ancora misterioso lutto avvenuto.

