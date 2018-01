Caserta, uccide la moglie e si suicida/ 15enne figlia di Davide Mango salva grazie a due eroi del supermercato

24 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Il caso di Davide Mango (LaPresse)

Ha ucciso la moglie e poi ha sparato a casaccio dal balcone: non pago ha visto la figlia entrare in casa e l’ha seguita fin in tutto il paese del Casertano, Bellona, per finire anche lei. Ma Davide Mango si è imbattuto in due uomini-eroi che hanno fatto da scudo e di fatto lo hanno fatto desistere: poi è risalito in casa, si è barricato e dopo ore di trattative purtroppo si è tragicamente suicidato sparandosi l’ultimo colpo in testa. Il caso di Caserta ha sconvolto tutti e per la puntata di oggi a Pomeriggio 5 sono in questo momento intervistati sia il titolare del supermarket che il garzone, Domenico Iodice, responsabili di aver salvato la piccola 15enne atterrita nel centro di Bellona. Ha 25 anni, spaventato anche lui da quegli spari, eppure davanti al pericolo ha prevalso in lui il bene per quella ragazzina sconosciuta che correva atterrita: «mi sono gettato su di lei e le ho detto di non preoccuparsi. Lei piangeva e diceva che le aveva ucciso la mamma. Io l’ho presa e siamo scappati via verso Pasquale (il titolare del supermercato, ndr). Mango sparava, mi ha anche sfiorato, ma per fortuna siamo riusciti a scappare. È un miracolo..».

Il GESTO EROICO DEL TITOLARE DEL SUPERMERCATO

Si chiama Pasquale Carusone e dopo il tremendo caso di Bellona è anche lui, assieme a Domenico, responsabile di un grande e significativo gesto che forse ha salvato la figlia 15enne di Davide Mango. Carusone dopo aver sentito i colpi di arma da fuoco fuori dal suo negozio, ha portato via strattonando la ragazzina sotto choc salvandola di fatto dalla furia di Mango che ha tentato di sparare inutilmente addosso ai due in fuga. Un esperienza terribile che per fortuna, per la 15enne e per lo stesso titolare del supermarket, è finita “bene”. Parla anche lui con l’inviata di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e spiega cosa è successo in quegli attimi assurdi: la ragazzina dopo aver visto il cadavere della mamma in casa, è scappata a gambe levate fuori cercando aiuto. Si è nascosta prima in un bar, ma anche lì è stata raggiunta dal padre armato che ha nel frattempo ferito (non gravemente per fortuna) il barista. A quel punto si è rifugiata in un supermercato e lì ha incontrato miracolosamente il titolare, che di fatto l’ha salvata.

