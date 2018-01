Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi: i numeri vincenti! (203/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 24 gennaio, i numeri vincenti in diretta con il concorso 203/2018. Numeri in diretta e in aggiornamento live.

24 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Partenza col botto per il SiVinceTutto nel 2018 e oggi è in programma una nuova estrazione. Il concorso speciale del Superenalotto si è rivelato ancor più generoso del solito in queste prime settimane del nuovo anno, regalando tante e inaspettate vincite. Sarà dura replicare nell'appuntamento di oggi, mercoledì 24 gennaio, quanto visto la settimana scorsa, ma sognare non costa nulla, del resto questo è un gioco che ha dimostrato di poter esaudire i desideri di molti. Anche quella di oggi sarà una “estrazione delle meraviglie”? Nell'ultimo concorso di SiVinceTutto ben sette giocatori hanno indovinato i numeri vincenti, realizzando il “6”. Un risultato più unico che raro che ha reso eccezionale la scorsa estrazione: non era mai accaduto prima nella storia di questo gioco. Tante le città italiane che si sono spartite il primo premio: da Milano a Torino, passando per Firenze, La Spezia e Napoli.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Un'estrazione memorabile quella del SiVinceTutto della settimana scorsa: un inizio d'anno scoppiettante e di buon auspicio in vista dell'estrazione di oggi, anche per il numero delle vincite realizzate in Italia nelle altre categorie di gioco, cioè 20.696 in tutto. C'è una categoria di giocatori che però ama guardare avanti, per questo hanno segnato la data dell'estrazione successiva, quella di oggi. La fortuna potrebbe baciare proprio voi. Non dovete fare altro che scegliere 12 numeri su 90, ma per trionfare ve ne serviranno solo 6, sapendo comunque che potete vincere un premio anche indovinando solo 5, 4, 3 o 2 numeri estratti. Prima di catapultarci sull'estrazione di oggi di SiVinceTutto, ecco l'approfondimento su quella strabiliante della scorsa settimana. I numeri estratti il 17 gennaio scorso sono stati: 55-56-57-61-62-66. Quali saranno i numeri vincenti di oggi? Lo scopriremo molto presto, intanto vi auguriamo buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

