Incendio alla Sacra di San Michele/ Video Val di Susa, in fiamme il tetto del convento simbolo del Piemonte

24 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Incendio alla Sacra di San Michele (Foto: da Twitter)

Il tetto della Sacra di San Michele è in fiamme: un incendio è scoppiato nella millenaria abbazia simbolo del Piemonte. Il rogo, stando alle prime ricostruzioni, è divampato in una zona del convento che era interessata da restauri, poi si è propagato al tetto del grande complesso, arroccato su uno sperone di roccia del monte Pirchiriano, in Val di Susa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra le prime ipotesi c'è quella di un corto circuito dell'impianto elettrico. Tante squadre dei vigili del fuoco dalle 21.30 sono a lavoro in difficili condizioni. La difficoltà è nel raggiungere la Sacra, arroccata sulla vetta del monte Pirchiriano, ma l'incendio sarebbe ora in via di spegnimento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. «Seguiamo con apprensione l'incendio che si è sviluppato nel monastero della Sacra di San Michele. Sono felice che i padri rosminiani che vivono lì stiano bene e siano illesi. Siamo e saremo vicini alla Sacra, simbolo della nostra Regione, per ricostruire e riparare quello che sarà necessario», il commento di Antonella Parigi, assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte.

SACRA DI SAN MICHELE IN FIAMME: TRE PADRI ROSMINIANI EVACUATI

La Sacra di San Michele, costruita tra il 983 e il 987, è visitata ogni anno da 100mila pellegrini. L'abbazia piemontese, che ospita le tombe di 24 reali della famiglia Savoia, fa parte dei sette edifici consacrati all'Arcangelo Michele uniti, secondo molti fedeli, da una immaginaria linea retta che unisce l'Irlanda, con il monastero di Skelling Michael, a Israele e che comprende anche Mont Saint-Michel in Francia e il santuario di San Michele Arcangelo nel Gargano. È proprio questa abbazia ad aver ispirato lo scrittore Umberto Eco per il suo best-seller “Il nome della Rosa”. Tra i padri rosminiani, che dal 1836 sono affidatari dell'abbazia, non si registrano per fortuna feriti. In via precauzionale tre di loro son stati evacuati. L'accaduto comunque ricorda quanto successo nel 1997 nella cupola del Duomo di Torino, dov'è custodita la Sacra Sindone, che prese fuoco durante alcuni lavori di ristrutturazione.

