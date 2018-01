Sprangate in testa a un passante/ Milano, 32enne arrestato: la vittima è grave, ignoto il movente

Sprangate in testa a un passante alla fermata del tram a Milano: 32enne del Camerun in arresto, 31enne colpito alle spalle e gravemente ferito. I due non si erano mai visti prima.

24 gennaio 2018 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (LaPresse)

Follia a Milano dove nella tarda serata di ieri un uomo di 32 anni ha preso a colpi di sprangate in testa un passante 31enne mentre aspettava il tram all'angolo tra viale Sabotino e via Ripamonti. I colpi sarebbero stati così violenti da aver necessitato il trasporto in ospedale della persona aggredita la quale, secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica.it verterebbe in gravissime condizioni. Il malcapitato è stato trasportato al Policlinico dove gli sono state diagnosticate numerose fratture alla teca cranica e per la giornata odierna è in programma un delicato intervento chirurgico. A dare l'allarme sarebbe stata una ragazza, anche lei alla fermata del tram, la quale ha prontamente allertato le forze dell'ordine dopo aver notato il 32enne - un cittadino del Camerun - scendere dal mezzo pubblico ed aggirarsi con fare sospetto e minaccioso nella zona teatro dell'aggressione. Secondo la ricostruzione avanzata dai carabinieri, l'assalitore avrebbe dato luogo a momenti di grande violenza senza un movente e senza che conoscesse la vittima. Tutto sarebbe iniziato, grazie al racconto dei testimoni, dopo essere sceso dal tram ed aver preso a calci un bidone dei rifiuti prima di tentare di sradicare un paletto dal terreno.

VITTIMA COLPITA ALLE SPALLE

La ragazza presente alla fermata del tram intorno alle 22:30 di ieri avrebbe così raccontato agli uomini dei Carabinieri gli attimi drammatici che hanno preceduto la terribile aggressione. Dopo aver recuperato una spranga di ferro lunga circa un metro e trovata nei pressi di un'edicola, il 32enne si sarebbe avvicinato alle spalle del malcapitato di origine serba colpendolo con violenza alla testa ripetutamente. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, aggressore e vittima non si erano mai incontrati prima di allora né il 31enne avrebbe dato alcun motivo affinché il primo rispondesse in modo così violento. Pare che anzi la vittima non si sia neppure accorto dell'arrivo alle sue spalle del 32enne armato di tubo in quanto pare avesse gli auricolari. Dopo averlo colpito più volte in testa, il camerunense si sarebbe dato alla fuga lungo via Ripamonti ma i Carabinieri del Radiomobile prontamente allertati sono riusciti a bloccarlo quasi subito facendo così scattare le manette per tentato omicidio. Da una prima indiscrezione pare che l'uomo fosse in evidente stato di alterazione e che forse avesse assunto stupefacenti, ma saranno gli accertamenti già in corso a stabilirlo con certezza.

© Riproduzione Riservata.