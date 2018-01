TERZA GUERRA MONDIALE/ La CIA teme attacco nordcoreano "imminente"

24 gennaio 2018 Fabio Belli

Kim Jong Un (foto LaPresse)

Nonostante le prossime siano settimane di tregua Olimpica, negli Stati Uniti si continua a pensare ad un attacco nordcoreano imminente, e la tensione che potrebbe portare allo scoppio di una Terza Guerra Mondiale rischia di raggiungere i massimi livelli. Almeno, a pensarla così è il direttore della CIA, Mike Pompeo, con il capo dell'intelligence americana che ha sottolineato come la Corea del Nord entro poche settimane potrebbe essere effettivamente in grado di sferrare un attacco missilistico, probabilmente di natura nucleare, verso il territorio degli Stati Uniti: "Non sapremo mai l’esatta natura di ciò che sta per accadere. Non sapremo mai l’esatto momento in cui faranno partire un’altra bomba nucleare. Ma il rischio al quale al momento ci troviamo di fronte è che il programma di armi nucleari della Corea del Nord sta continuando ad espandersi, ad avanzare, a diventare più potente, più capace, più credibile."

UN PERICOLO CHE INCOMBE DA MESI

Parole che non possono non suscitare una certa preoccupazione da parte degli osservatori internazionali, ma non giungono certo nuove alle orecchie di chi sta seguendo e monitorando la situazione di crisi tra Stati Uniti e Usa ormai da mesi. Pompeo non si è in questo senso mai illuso che gli sforzi diplomatici tra Corea del Sud e Corea del Nord in vista delle Olimpiadi invernali, possano cambiare le carte in tavola relativamente a un imminente attacco. Anzi, già diversi mesi fa il capo della CIA aveva parlato di un possibile attacco imminente. "È vero - ha spiegato Pompeo - da diversi mesi ritengo molto probabile un attacco missilistico da parte della Corea del Nord rivolto ad obiettivi Usa. Spero di poter dire la stessa cosa tra un anno e che quindi questo pericolo non si concretizzi. Gli Stati Uniti stanno facendo tutti gli sforzi anche a livello diplomatico nel modo più diligente possibile per allungare questa scadenza."

