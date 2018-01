TESTIMONE DI GEOVA/ Rifiuta la trasfusione di sangue, operato con la tecnica "bloodless"

Aveva rifiutato la trasfusione di sangue un Testimone di Geova che aveva avuto dei gravi problemi all'aorta. E' stata allora usata una tecnica innovativa studiata apposta per loro

La questione è complessa e ricca di luoghi comuni errati. Se è vero che i Testimoni di Geova rifiutano le trasfusioni di sangue, è puramente per motivi religiosi, non medici: "Sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento troviamo il chiaro comando di astenerci dal sangue (Genesi 9:4; Levitico 17:10; Deuteronomio 12:23; Atti 15:28, 29). Inoltre agli occhi di Dio il sangue rappresenta la vita (Levitico 17:14). Pertanto non accettiamo il sangue non solo per ubbidienza a Dio, ma anche in segno di rispetto per lui in quanto Datore di vita" si legge sul sito ufficiale del gruppo religioso. Non è dunque vero che credono in guarigioni miracolose date dalla loro fede o che non si fidano delle terapie mediche. Non è neanche vero che molti bambini del loro credo religioso muoiano perché i genitori rifiutano le trasfusioni di sangue. Per venire loro incontro infatti la medicina ha sviluppato nuove tecniche che oggi vengono applicate anche a chi non è del loro credo, le cosiddette terapie senza sangue che evitano, si legge sempre sul loro sito, "malattie trasmesse per via ematica, reazioni del sistema immunitario e complicanze dovute all'errore umano".

E' così che un Testimone di Geova di Napoli, 62 anni, che aveva rifiutato la trasfusione di sangue, è stato salvato grazie alla cosiddetta tecnica "bloodless", un protocollo ancora sperimentale e molto poco usato (sette operazioni del genere negli ultimi tredici anni). L'uomo è stato portato in elicottero a Maria Pia Hospital di Torino dove con un intervento durato circa cinque ore per via di una dissezione aortica, è stato operato. Il paziente era in gravi condizioni: il livello dell'emoglobina aveva subito un preoccupante abbassamento. La tecnica bloodless prevede che ogni goccia di sangue viene salvata e le garze imbevute di sangue non vengono buttate ma ripulite per recuperare tutto il sangue disponibile. Una tecnica che punta a ridurre al minimo le perdite di sangue e al recupero del sangue stesso nelle singole fasi procedurali.

