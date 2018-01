Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: continua incubo valanghe in Alto Adige (24 gennaio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: incubo valanghe in Trentino Alto Adige. Donald Trump e i dazi doganli. Continuano le schermaglie elettorali per il 4 marzo. (24 gennaio 2018).

24 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie - La Presse

INCUBO VALANGHE IN ALTO ADIGE

Le tante nevicate dei giorni scorsi, la mancanza di vegetazione distrutta dagli incendi e l'innalzamento della temperatura. Queste le cause che stanno portando all'incubo valanghe su tutto l'arco alpino, in special modo in alto Adige. In Alta Val Venosta una valanga minaccia un albergo a 1800 metri di quota, in tale contesto la Protezione Civile ha deciso di evacuare gli ospiti della struttura ricettiva, in tutto una settantina di persone. Le operazioni di evacuazione hanno visto impegnati alcuni elicotteri dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Situazione difficile anche in Piemonte dove Cervinia rischia di rimanere nuovamente isolata. Il maltempo darà tregua nei prossimi giorni per ripresentarsi dal 25 gennaio, data in cui il nostro paese sarà interessato da una perturbazione ciclonica, proveniente dal nord Europa.

TRUMP E I DAZI DOGANALI

Archiviato temporaneamente il fronte "shutdown" Donald Trump si lancia immediatamente in un'altra battaglia commerciale. Questa volta a finire sotto la lente d'ingrandimento sono le importazioni provenienti dai paesi orientali, in special modo lavatrici e pannelli solari. L'inquilino dello studio ovale ha firmato Infatti un provvedimento che impone dazi doganali nella misura del 30%, il provvedimento andrebbe a colpire le esportazioni fatte soprattutto dalla Corea del Sud e dalla Cina. Immediate le proteste dei produttori, con la dirigenza della Samsung e della LG che minacciano di adire a vie legali. Anche il presidente della Corea del Sud nella prima conferenza stampa dopo la firma del provvedimento, e' sembrato intenzionato ad interessare l'organizzazione Mondiale del Commercio.

CONTINUANO LE SCHERMAGLIE ELETTORALI IN VISTA DEL 4 MARZO

Non sembrano placarsi le schermaglie elettorali in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, con gli elettori che di fatto assistono impotenti alla bagarre di promesse fatte dai leader di partito. In tale contesto da evidenziare che ieri il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato i suoi candidati, tra di essi molte facce note e pochissime nuove entrate, nonostante le contestatissime parlamentarie. Per quanto riguarda il movimento da segnalare che oggi Beppe Grillo ha messo online il suo nuovo sito, totalmente staccato da quello del movimento politico. Attacco inoltre della sinistra nei confronti del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, accusato dal ministro dell'economia Padoan di dare agli italiani delle false speranze.

GIAPPONE, UN'ERUZIONE INVESTE UNA CABINOVIA

Una potente esplosione in seguito all'eruzione di un vulcano ha colpito una cabinovia in Giappone, provocando morti e feriti. Il fatto di cronaca e avvenuto nel centro del Giappone dove il vulcano Kusatsu si è risvegliato improvvisamente. Le esplosioni susseguenti alle eruzioni hanno lanciato in aria dei grossi massi, che hanno colpito le cabine piene di turisti. Il bilancio è grave e si conta almeno un morto e una ventina di feriti, alcuni di essi in gravissime condizioni. La valanga che è seguita dopo l'eruzione ha fatto altri danni, travolgendo tra l'altro un gruppo di soldati che si stavano esercitando con gli sci, fra di essi almeno sei dispersi, a secondo quanto dichiarato dal portavoce del Ministro della Difesa nipponico.

SERIE A, LE ROMANE IN CAMPO PER I RECUPERI

Neanche il tempo di archiviare il ritorno in campo della Serie A dopo la sosta che si torna in campo. Stasera saranno infatti di scena due sfide con protagoniste le romane in vista dei recuperi. Si parte alle 18.30 con Lazio-Udinese che mette Massimo Oddo di fronte al suo passato biancoceleste. La squadra di Simone Inzaghi viene da un momento molto positivo e si trova al momento in terza posizione in classifica. Potrebbe con una vittoria portarsi a -7 dalla Juventus. I bianconeri invece reduci proprio dalla cura Oddo stanno crescendo e sono appena a 4 punti dall'Europa. Alle 20.45 invece tocca alla Roma di Eusebio Di Francesco travolta dalla questione calciomercato con Emerson Palmieri ed Edin Dzeko pronti a volare in Inghilterra per giocare in Premier League col Chelsea. La trasferta contro la Sampdoria sarà una partita molto complicata.

PRIMA FINALE DI GUARDIOLA AL CITY

Pepe Guardiola centra la finale della Coppa di Lega battendo il Bristol City fuori casa col risultato di 3-2 dopo la vittoria 2-1 in casa all'Ethiad Stadium. Stasera uscirà dalla sfida tra Arsenal e Chelsea il nome della seconda finalista. Non è stata una partita comunque facile per la squadra di Guardiola che è passata in vantaggio nel primo tempo con Sanè e ha raddoppiato con Aguero all'inizio della ripresa. Il Bristol però ha venduto cara la pelle, riuscendo addirittura a pareggiare al minuto novantatré con i gol di Pack prima e Flint poi. Decisivo è stato Kevin de Bruyne autore di un gol al novantacinquesimo che ha tranquillizzato una partita nel finale splendida.

© Riproduzione Riservata.