Chi sono i morti dell'incidente ferroviario a Pioltello/ Trenord, feriti tra le lamiere del treno deragliato

25 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Chi sono i morti dell'incidente ferroviario a Pioltello

Partito da Cremona, il treno deragliato oggi a Pioltello aveva fatto già una decina di fermate e caricato centinaia di pendolari. Quattro loro le tre vittime finora accertate. Il convoglio regionale Trenord 10452, motrice e 6 vagoni, si stava apprestando ad entrare nel capoluogo lombardo, dove sarebbe arrivato alle 7.24 per permettere ai passeggeri di recarsi a lavoro o nei vari istituti scolastici. Sul posto ora si trovano decine di pendolari, infermieri e operatori delle forze dell'ordine che salgono e scendono dal treno con delle scale dei vigili del fuoco. A quell'ora il convoglio aveva raccolto centinaia di pendolari dall'hinterland a est del capoluogo lombardo che si recano nella metropoli per ragioni di lavoro o studio. Stando a quanto riportato da Rainews24, tra le quattro vittime ci sarebbero tre donne, ma non sarebbero state ancora identificate. Inoltre, pare che due di queste sarebbero ancora incastrate tra le lamiere. Diversi cremonesi e cremaschi risultano tra i feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni.

TRENO DERAGLIATO, CHI SONO LE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO

Le famiglie dei pendolari che erano a bordo del treno deragliato oggi a Pioltello sono accorse sul posto alla ricerca dei loro cari. Tanti i genitori che sono arrivati sul luogo dell'incidente, come una coppia che sta ancora cercando la figlia. «Mamma, aiuto, il treno sta uscendo dai binari», queste sono le ultime parole che una ragazza ha detto a sua madre poco prima dell'incidente. «Era spaventata ora non risponde più al telefono quella che viaggiava con lei è uscita, mia figlia ancora no», ha aggiunto disperata la donna. Il bilancio comprende tantissimi feriti, tra cui dieci che versano in gravi condizioni. «Andava tutto bene, all'improvviso il treno ha iniziato a tremare, poi si è sentito un boato e le carrozze sono uscite dai binari», questa è invece una delle prime testimonianze di uno dei passeggeri che erano sul treno deragliato stamattina nell'hinterland di Milano. «Quasi subito - ha aggiunto l'uomo, salito alla stazione di Crema - abbiamo capito che cosa era successo».

