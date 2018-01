MILANO, DERAGLIATO TRENO A PIOLTELLO/ Video, incidente Trenord: morti e incastrati in lamiere (ultime notizie)

Milano, treno Trenord deraglia nella mattinata in prossimilità di Seggiano di Pioltello. A bordo un grande numero di pendolari verso il lavoro, almeno 2 morti e 50 feriti.

25 gennaio 2018 - agg. 25 gennaio 2018, 10.03 Valentina Gambino

Treno deraglia a Seggiano di Pioltello

Ci sono ancora alcuni passeggeri incastrati nel lamiere del treno Trenord uscito dai binari e deragliato violentemente poco prima delle 7 di questa mattina: «Ci sembrava che ci fossero dei sassi sotto il treno e poi il convoglio si è fermato. Ci hanno fatto scendere e i soccorsi sono arrivati mezz'ora dopo». Lo racconta un testimone oculare, collaboratore di Rtl 102,5 Maurizio Lanzani, che si trovava su quel treno da Cremona verso Milano: «prima tremava tutto poi un boato enorme e il caos più completo», racconta un altro testimone all’Ansa. Sempre Lanzani spiega che è come se si fosse accartocciato su se stesso il convoglio dopo che le prime carrozze erano passate “indenni” lo scambio sui binari: «Due carrozze si sono semisquarciate. Una scena agghiacciante e ho avuto fortuna a prendere un altro vagone che non è deragliato. I soccorsi sono arrivati un po' in ritardo, anche perché il treno si è fermato sulla linea ferrata fuori stazione e il luogo è difficilmente raggiungibile». I morti accertati sono 2, 10 i feriti molto gravi e oltre 100 i contusi seri dopo l’incidente pazzesco del treno Trenord. Intanto arrivano le prime impressioni ufficiali del Questore di Milano: pare che il treno abbia visto un cedimento tra vagoni, ma nelle prossime ore ovviamente si avranno novità in merito, appena i vigili riusciranno ad estrarre tutti i feriti ancora incastrati nelle lamiere. (agg. di Niccolò Magnani)

TRENO DERAGLIA A SEGGIANO DI PIOLTELLO

Un treno regionale è uscito dalle rotaie e quindi, deragliato bruscamente, intorno alle 7 di questa mattina a Seggiano di Pioltello, nel Milanese. A bordo c’erano un numero importante di lavoratori pendolari che ogni mattina prendono puntualmente il mezzo di locomozione per potersi recare a lavoro in tempo. Secondo le prime ricostruzioni della rete e le notizie che emergono dai principali siti di stampa online, potrebbero esserci ufficialmente dalle 2 alle 3 vittime. Perlomeno 5 i codici rossi e 50 le persone ferite leggermente portate al pronto soccorso in codice verde. Il Convoglio era diretto a Milano Lambrate (anche se sul web si legge anche che la destinazione finale potesse essere Milano Garibaldi). Sul posto oltre ai soccorritori e ai vigili del fuoco, sono prontamente arrivati anche i carabinieri di Cassano D'Adda.

Treno deraglia, almeno due morti

Al momento, le cause del treno deragliato sono ancora da accertare, la circolazione per questo motivo, subirà dei rallentamenti che verranno resi noti del corso della giornata. In base a ciò che riferisce l'agenzia di stampa Agi ci sarebbero "almeno due morti, probabilmente 3 e almeno 5 codici rossi". Sul luogo sono attualmente presenti un grande numero di ambulanze e soccorritori. Secondo ciò che riferisce il quotidiano Repubblica nell’edizione milanese online: "Lungo la direttrice Milano-Venezia sono registrati ritardi su tutta la linea. Il servizio di posizione in tempo reale del sito di Trenord ha rilevato l'ultima localizzazione del treno 10452 alle 6.57, presumibilmente l'ora dell'impatto". "Il treno era accartocciato su un palo", ha detto invece un testimone raggiunto da Tgcom24.

